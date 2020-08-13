Настоящая любовь: Список фильмов, где постельные сцены реальны

На первм месте в рейтинге журнала оказалась "Нимфоманка" Ларса фон Триера. В фильме рассказывается история женщины, одержимой сексом, в нем предостаточно "обнаженных" кадров, снятых вполне натуралистично.

Не все актеры были готовы на требования Триера и в некоторых откровенных сценах их заменяют дублеры.

На втором месте - «Отголоски прошлого» о Сальвадоре Дали и Федерико Гарсиа Лорке. В одной из главных ролей снимался Роберт Паттинсон. В одной из сцен ему пришлось изобразить оргазм. А чтобы это выглядело реалистично, актер прибег к мастурбации.

Третье место рейтинга занял фильм «Калигула» Тинто Брасса. Режиссер получил известность благодаря своим эротическим лентам.

Также в рейтинг попали «Коричневый кролик» Винсента Гало, «Антихрист» (также фон Триера), «Спи со мной» Клемента Вирго и «Клуб Shortbus» Джон Митчелл.