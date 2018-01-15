Роман «Шантарам» станет сериалом

Знаменитый роман Грегори Робертса «Шантарам» станет сериалом. Съемками ленты займется телевизионное подразделение Paramount и студия Anonymous Content, сообщает Variety. Автор книги одобрил задумку телевизионщиков. Сроки выхода картины на экраны пока не называются.

Автобиографический роман «Шантарам» повествует о мужчине Линдсее, который бежал в Индию из австралийской тюрьмы. В Бомбее главный герой вновь ступил на кривую дорожку

За годы жизни в густонаселенном городе он был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием, участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы потерять ее и снова найти.