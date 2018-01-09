Во дворе Эрмитажа установят скульптуру американского поп-художника

Скульптура американского поп-художника Брайана Доннелли украсит двор Эрмитажа 31 марта 2018 года. Работа «Последние дни» ранее выставлялась в Йоркширском парке скульптуры в Великобритании.

Скульптуры Доннелли пользуются популярностью во всем мире. В частности, его работы есть в Британском и Бруклинском музеях, музее современного искусства Форт-Уэрта и Сан-Диего. Также персонажей американского поп-художника можно увидеть на площади Museumplein в Амстердаме.

Донелли, более известный как KAWS, начинал как граффити и стрит-арт художник. Однако настоящую славу американец обрел благодаря своим причудливым скульптурам. Одна из них под названием «Seated Companion» ушла с молотка на аукционе в Гонконге за 411 тысяч долларов.