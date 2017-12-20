Любимые фильмы петербуржцев: «КиноПоиск» назвал самые популярные картины 2017 года

В 2017 году российский кинопрокат пополнился 398 фильмами. Аналитики «КиноПоиска» изучили оценки, выставляемые картинам, и выяснили, какие фильмы больше всего понравились жителям Петербурга.

Вместе с тем портал составил топ знаменитостей, которыми чаще всего интересовались за последние 12 месяцев.

Российские фильмы с самым высоким рейтингом

Первую строчку рейтинга занимает «Аритмия». Фильм рассказывает о талантливом враче «скорой помощи» Олеге, который желает помочь каждому пациенту. Главный герой картины знает, что его приезд может изменить все. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное.

Однако на семью, карьеру и свою жизнь у Олега нет времени. В итоге жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице тем временем появился новый начальник, которого заботят только правила и статистика. Так что же легче — спасать других или же спасти себя?

Также в рейтинг вошли: «Время первых» с Константином Хабенским, обласканная критиками «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым, фэнтэзи «Последний богатырь», комедия «Гуляй, Вася!», «Притяжение» Федора Бондарчука и «Гоголь. Начало».

Видео: Youtube / iVideos

Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом

На первом месте - оскароносный «Ла-Ла-Лэнд». Фильм рассказывает про историю любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Пара вместе приходит к успеху, однако звездность начинает подтачивать их отношения изнутри.

Картина получилась настолько удачной, что выиграла семь призов «Золотого глобуса», пять призов британской награды BAFTA и шесть статуэток «Оскара». Кроме того, Эмма Стоун, сыгравшая в фильме роль Мии, стала оскаровским лауреатом.

Далее в рейтинге идут: «Одаренная», «Собачья жизнь», «Идеальные незнакомцы», «Бегущий по лезвию 2049», «Лев», «Стражи галактики. Часть 2» и «Дюнкерк».

Видео: Youtube / iVideos

Мультфильмы с самым высоким рейтингом

В этой номинации победил мультфильм «Тайны Коко». Юный Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников, тайно желая стать музыкантом. Однако родители и родственники подростка считают музыку проклятьем, так как его прадед оставил прабабку ради осуществления своей мечты.

С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Тем не менее, Мигель обнаруживает между собой и ныне покойным певцом Эрнесто де ла Крусом неназванную связь. Что открыть эту тайну, паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где его проводником становит дух-трикстер Гектор. Вместе они отправляются на поиски музыканта.

Также в список популярных мультфильмов вошли искрометный «Зверопой», кубический «Лего фильм: Бэтмен», злободневный «Босс-молокосос» и ироничный «Гадкий я 3»

Видео: Youtube / Disney Россия

Топ звезд российского кино

Наиболее всего петербуржцев заинтересовала персона Александра Петрова, сыгравшего самого Николая Васильевича в фильме «Гоголь. Начало». Не меньший успех принес 28-летнему актеру сериал «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», где он сыграл начальника оперативников в обычном московском ОМВД.

Следом за Петровым расположилась его коллега по сериалу Александра Бортич, известный всем и каждому Данила Козловский, обворожительная красавица Светлана Ходченкова и режиссер Андрей Звягинцев, поразивший Запад своей «Нелюбовью».

Видео: Youtube / Фильмы

Топ звезд иностранного кино

Петербуржцы заинтересованы в Томе Харди. Актер, получивший известность после ролей в «Начале» и «Бэтмене», вновь отметился в ленте Кристофера Нолана. Как вы уже поняли, речь идет о «Дюнкерке», где мастеру перевоплощений досталась небольшая, но запоминающаяся роль.

Далее в списке идет целая плеяда талантливых и знаменитых: Райан Гослинг, Джеймс МакЭвой, Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Том Круз, Джонни Депп и Дженнифер Лоуренс.

Видео: Youtube / Официальные трейлеры