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В Петербурге пройдет Фестиваль молодых семей

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© Фото: пресс-служба Фестиваля молодых семей

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На мероприятии подведут итоги городского конкурса «Молодая семья – 2017».

В Петербурге пройдет Фестиваль молодых семей. Он запланирован на 25-26 ноября.

На территории научно-исследовательского института на Политехнической улице, 29 пройдут культурно-образователные секции и площадки для семейного творчества и отдыха, а также мастер-классы, интерактивы, полезные семинары и консультации. Кроме того, будет работать выставка детских и семейных фотографов «Видеть ценное: тепло нашего дома».

Одно из ожидаемых событий на Фестивале молодых семей - подведение итогов городского конкурса «Молодая семья – 2017», стартовавшего ранее во всех районах города. В течение двух дней на главной сцене Фестиваля участники будут бороться за звание «Семья года».

Участие в Фестивале – бесплатное. С подробной программой и расписанием можно ознакомиться здесь.

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