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«Долой концепции – повеселимся!»: когда, где и как пройдет фестиваль «Джаз на Неве»

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© Фото: kuda-spb.ru

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Фестиваль будет включать в себя три площадки вдоль Невского проспекта и гала-концерт на Стрелке В.О.

В Петербурге 22 июля пройдет фестиваль «Джаз на Неве». Он будет включать в себя три сценические площадки вдоль Невского проспекта и гала-концерт на Стрелке Васильевского острова. Вход на все площадки фестиваля бесплатный.

Координировать проект будет Сергей Жилин, заслуженный артист России, музыкальный руководитель джаз-оркестра «Фонограф!» и телевизионного проекта «Голос».

«В 2018 году Петербург был объявлен столицей джаза. До него это звание носил Стамбул, а после будет Сидней», – рассказал Владимир Фейертаг, заслуженный деятель искусств России.

«Обычные фестивали строятся как солянки. Обычно в их репертуаре не может быть одинаковой музыки. В данном случае весь концерт построен на одном оркестре, который будет менять инструменты и аккомпанементы. Здесь все под контролем «Фонографа». Это фестиваль, проводимый с помощью одного оркестра», − отметил Владимир Фейертаг.

Печальная новость для любителей джазовых экспериментов: на фестивале будут представлены только демократические формы джаза.

«Я убежден, что экспериментальная музыка должна иметь свое место в городе. У нас есть фестиваль Сергея Курехина, клуб «Эрарта», но на этом проекте я противник того, чтобы возникали концептуальные идеи, которые будут просто дискредитированы самим местом участия. Долой концепции – повеселимся!» – призвал Владимир Фейергат.

С 14:00 до 19:00 на пешеходных улицах (Большая Морская, Малая Конюшенная и Малая Садовая) вдоль Невского проспекта будут играть джаз. Отечественную музыкальную сцену на фестивале представят: Sweet Hot Jazz band, Gehner Ban, Вадим Хотин и группа Jazz Factory, проект Антона Боярских DIZZY DUTCH DUCK, квинтет Гасана Багирова, Дикси-свинг оркестр Федора Кувайцева и Alexey Popov Quartet.

В проекте примут участие гости из Германии (Patrick Schanze Jazz Band), Латвии (Sunny Groove Dixie), Литвы (Green Bridge Band), Финляндии (Tommi Kettunen Gypsy Jazz Trio) и Эстонии (Sussana Aleksandra Jazz band).

С 19:00 до 23:00 на Стрелке Васильевского острова состоится гала-концерт. На нем выступят звезды мирового и отечественного джаза. Любителям сюрпризов: вечером обещают показать интерактивную цветомузыкальную инсталляцию.

На десерт припасено выступление оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. Гости фестиваля услышат попурри из знаменитых и совсем новых джазовых композиций.

Приглашенные звезды: Лариса Долина и Интарс Бусулис, участник телепроекта «Голос» и «Точь-в-Точь». Завершится фестиваль свето-пиротехническим шоу.

Организаторы просят учесть тот факт, что 22 июля в Петербурге будут проходить репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. «Около десяти часов утра разведут мосты в связи с репетицией парада ко Дню ВМФ. Движение на Васильевском острове полностью будет перекрыто с 17 до 24 часов», – резюмировал Владимир Фейертаг.

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