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Во внутреннем пространстве Гостиного двора пройдёт Summertime Kino&Teatr Festival

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© Фото: организаторы мероприятия

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На фестивале представлены фильмы, премьеры которых были отложены из-за карантина.

Summertime Kino&Teatr Festival пройдёт с 28 по 30 августа в формате автокинотеатра под открытым небом во внутреннем пространстве Гостиного двора. На фестивале представлены фильмы, премьеры которых были отложены из-за карантина: «Молочные зубы», «Магия зверя», «Мой создатель» и другие. Откроет мероприятие сиквел нашумевшего корейского хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров».

«Фонд «Кино&Театр» приступил к реализации непростого проекта – кинотеатра под открытым небом в центре города, чтобы порадовать и напомнить о хорошем кино на большом экране нашим постоянным и новым зрителям! Мы рады запустить этот формат на такой уникальной площадке как внутреннее пространство Гостиного двора. Кинотеатры в Петербурге остаются закрытыми уже более 5 месяцев из-за беспрецедентных ограничительных мероприятий, введённых городскими властями.

Погода в нашем городе делает практически невозможным проведение на высоком уровне кинопоказов на открытом воздухе: если на улице темно, то, как привило, холодно, если тепло – значит, наступили белые ночи, и качественная проекция не получится. Кинофестиваль Summertime Kino&Teart Festival даёт зрителю возможность увидеть новые фильмы в тёмные августовские ночи, комфортно расположившись в собственном автомобиле. Уверен, это станет доброй традицией, и фестиваль будет ежегодным!» – поделился Станислав Ершов, организатор Summertime Kino&Teatr Festival.

Три вечера зрители смогут смотреть новые фильмы, специально отобранные для фестиваля организаторами – командой кинотеатра Angleterre Cinema Lounge. Все показы премьерные в Петербурге.

Каждый день 28, 29 и 30 августа показы начинаются в 21:30.

Мероприятие проходит при поддержке филиала АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Санкт-Петербург, группы RBI и группы «Тим».

«Кино на большом экране – одно из тех удовольствий, которых жители Петербурга были лишены в условиях пандемии, и сегодня мы все очень ждём возвращения городской культурной жизни в привычное русло. Мы в Группе RBI часто устраиваем собственные арт-мероприятия и поддерживаем сторонние проекты в области искусства, такие как Summertime FilmFestival. Мы уверены, что именно такие яркие события и формируют неповторимое «петербургское» настроение, дух и душу Петербурга – тот культурный код, который делает наш город особенным! Много работая в историческом центре, в том числе с объектами культурного наследия, мы понимаем, насколько это важно», – отметил Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI.

Продажа билетов, полное расписание и информация – на сайте Angleterrecinema.ru

Стоимость сеанса – 1000 рублей (автомобиль). Вместимость площадки – 50 автомобилей.

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