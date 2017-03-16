Дмитрий Goblin Пучков: Передача Исаакиевского собора церкви – полное безумие

Мы встречаемся с Дмитрием Пучковым, известным также как Goblin, на презентации книги Егора Яковлева «Война на уничтожение: что готовил третий рейх для России», к которой Пучков написал предисловие. Знаменитым на всю Россию голосом он очень серьезно произносит: «Здравствуйте», и уверено идет в служебные помещения «Буквоеда» на Лиговском, не обращая внимания на глазеющих на него посетителей магазина.

Глядя на Пучкова, сложно представить, что именно он написал сотни шуток самого разного кроя для «гоблиновских» переводов десятков блокбастеров. Гораздо легче распознать в нем ведущего «Разведопроса», где пророссийский видеоблоггер максимально серьезно обсуждает с гостями глобальные геополитические вопросы.



О чем книга вашего товарища Егора Яковлева, к которой вы написали предисловие?

– Книга подробно рассказывает о том, что с нами хотели сотворить нацисты во время Великой Отечественной войны. Многие граждане про такие вещи не помнят, а руководство страны почему-то не хочет помнить. На мой взгляд, историю, в особенности родной страны, граждане знать должны. Книга написана легким, доступным для понимания обывателя языком. Ее приятно читать, это не какой-то занудный научный труд.



Почему вы решили поддержать Егора Яковлева?

– Как поется в известной песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». В моей семье воевали все мужчины. Память предков нужно чтить, и помнить, за что, против чего они воевали и от чего спасли мир.



Как один из первых читателей расскажите, насколько книга политизирована?

– В ней есть глубочайший политический подтекст: рассказано о том, что нам предоставила европейская цивилизация в XX веке, - убила 26 млн советских граждан. Причем все это было теоретически обосновано. Только на первой стадии от голода должно было умереть 30 млн человек. В первую же зиму. Надо ли нам про это знать? Надо ли нам понимать, каким образом в этой европейской цивилизации подобное могло зародиться? Каким образом, подчеркиваю красным, прийти к власти демократическим путем? Как население Германии могло поддержать нацистскую идеологию? Нужно, чтобы про это помнили всегда и постоянно.

Какие персональные цели и задачи вы себе ставите, занимаясь написанием книг, авторской передачей, переводами — вы делаете это только ради удовольствия или по-своему пытаетесь повлиять на мир?

– Есть такая присказка: «Промолчи, и Сатана восторжествует». Вот чтобы Сатана не восторжествовал, я и занимаюсь своим творчеством.



Вы были одним из тех, кто поддержал фильм «28 панфиловцев». Как оцените работу создателей картины и как относитесь к тем, кто говорил, что вся эта история лишь вымысел?

– При моем активном участии люди собрали на съемки фильма 35 млн рублей. Увидел то, что хотел увидеть, - кино про войну, про мужчин на войне.

Что касается тех, кто говорит, что история про панфиловцев - миф… Это идиоты, их сложно назвать людьми. Начинаешь задавать им вопросы: была ли война, напали ли нацисты на Союз? Оказывается, напали. Была ли оборона Москвы? Оказывается, была. Участвовала ли Панфиловская дивизия в обороне? Оказывается, участвовала. Был ли бой у разъезда Дубосекова? Оказывается, был. Это документально засвидетельствовано. Дальше вопрос: а в чем проблема-то? Проблема, оказывается, в том, было ли их 28 или 29. Если вы говорите 28, с точки зрения идиотов все это миф. Ну, о чем с идиотами беседовать-то? И доклад прокуратуры они цитируют не полностью. Только ту часть, где командир полка говорит: «Не было никаких 28 панфиловцев», и на этом цитата заканчивается. А где он дальше говорит, что бой вело все подразделение, это цитировать не надо. Более того, все эти данные были напечатаны в журнале «Новый мир» в 64 году, если не ошибаюсь, и не надо лгать, что какой-то Мироненко открыл какие-то секреты.

Судя по всему, тема войны вам близка. Вас интересует то, что происходит сегодня на Донбассе или в Сирии?

– На Донбассе, совершенно очевидно, идет гражданская война. С одной стороны - укронацисты, а с другой - русские. Нравится кому-то это или не нравится – это так. Фактически это уже этнический конфликт. Я занимаю сторону русских людей, которые не столько этнически русские, сколько не нацисты. А с той стороны - нацисты, наследники Бандеры.

Что происходит в Сирии? Лично мне разведсводок на стол не кладут. Я не очень понимаю, зачем нам это надо. У меня есть догадки, но они могут быть неправильными. В данном вопросе я вынужден доверять руководству страны, которому виднее, где нам воевать и с кем. Судя по тому вою, который доносится с Запада, мы что-то правильное делаем в Сирии, раз американцев это так бесит.



Значит вы один из тех, кто верит в «образ врага»?

– Есть так называемый объединенный Запад, который фактически возглавляют США. Про бизнес когда-нибудь слышали? В бизнесе у всех есть конкуренты. У фирмы Apple есть конкурент Samsung. Эти компании всячески стараются друг друга сожрать. В бизнесе это нормально. А между государствами, получается, не нормально? Конкуренции нет? Есть Запад, который 500 лет грабит всю планету, и потому живет лучше тех, кого он грабит. Лично я не считаю, что моя страна — это некий питательный субстрат, благодаря которому должны хорошо жить западные страны. Это моя страна должна хорошо жить. Есть ли у нас враги? Безусловно, есть. Кстати, это не мы позиционируем себя как врага Запада. Это Запад говорит, что Россия - их вечный враг.



Вы до сих пор занимаетесь переводами фильмов, однако уже не в таком объеме и не в том ключе как раньше. Почему вы сбавили обороты и стоит ли ждать фанатам возвращения «Божьей Искры»?

– В прошлом году я перевел и прокатал пять фильмов - это не мало. Действительно, было когда-то и по девять фильмов в год. Ограничение в прокате связано с тем, что гражданин Говорухин протащил закон, который запрещает нецензурную лексику в кинотеатрах. Это резко снижает конкурентное преимущество. Да и фильмов хороших стало ощутимо меньше. Положа руку на сердце, когда вы в последний раз смотрели фильм, который вам сразу же захотелось пересмотреть?



Месяц назад, «Ла-ла Ленд», но до него даже не припомню.

– Конечно, это отличное кино, но «Ла-ла Ленд» – редчайший случай. А в целом, стало очень мало классных фильмов. Что же до «Божьей искры»... больше не искрит.



Если говорить о Петербурге, то каким вы видите роль города в современной истории России? Нет ли у вас ощущения, что сейчас в Петербурге растет интеллигенция нового формата - образованная, но решительная, без лишних сомнений?

– Я живу в Петербурге, и изнутри не вижу, как мы воздействуем на страну. Но как ни крути, как ни остри – мы культурная столица, то есть количество образованных людей превышает среднюю концентрацию по России. Наверное, мы действительно что-то производим, пишем книги, песни, снимаем фильмы, переводим их и оказываем этим воздействие на всю страну.

Что касается активных граждан, то я в этой массовой активности ничего, кроме распространения известных запахов в Facebook, не вижу. Лучше бы подумали об организации своей жизни: спасись сам — вокруг тебя спасутся тысячи. Если твоя задача перекладывать бумажки, это не значит, что нужно бежать и бесноваться на площадях, как будто бы ты знаешь, как надо лучше строить общество. За собой бы следить научились.

Я имею ввиду все же более крупных интеллигентов, не рядовых петербуржцев – вас, Сергея Шнурова, Мирона Федорова, известного, как рэпер Oxxxymiron, и подобных.

– Какой из меня интеллигент? У меня, как говорится, работа есть. Появляются новые люди, я это вижу. Молодая поросль более раскована, не озирается на авторитеты и возраст. Как положено во все времена, молодость хочет бунтовать и все радикально изменить. Но потом они вырастают, женятся, рожают детей и как во все времена «внезапно» понимают, насколько мама была во всем права. Просто для этого нужно время.



Какие городские проблемы на сегодняшний день, по-вашему, являются главными?

– Отвратительные дороги, адская грязь. В чем дело? XXI век на дворе, неужели непонятно, что газону не место в городе? Город - это каменные джунгли, и если у вас есть газон, то он должен быть ниже уровня проезжей части, чтобы грязь с газона не оказывалась на дороге. Иначе получается дорога в грязи, машины в грязи, граждане в грязи… Кто организатор, почему и зачем так делают? Ну и дороги в этом году просто безобразные, яма на яме.



А передача Исаакиевского собора вас не беспокоит?

– Безумие полное, безотносительно того, кому он принадлежал. Дурацкие споры. Если собор зарабатывает деньги – прекрасно. Смотрите, 4 млн билетов продали на экскурсии, а на службы пришло 18 тыс. человек. Давайте как-то адекватно соизмерять. Если не ошибаюсь, Исаакиевский собор зарабатывает 800 млн рублей, из которых 200 млн тратит на поддержание архитектурного убранства. Прекрасно. А теперь давайте передадим его церкви, которая ничего платить не будет, но из городского бюджета будут ежегодно выплачивать 200 млн рублей на поддержание собора. И мне интересно: почему нас, горожан, никто не спрашивает? Это наши деньги, это мы платим налоги. Давайте проведем референдум – чего хотят горожане. Заодно власть узнает о себе много нового, о ситуации в городе и вообще.

В своих интервью вы часто высказываетесь в «прогосударственной» тональности. Вы поддерживаете действующую власть или, скорее, настроены против существующей оппозиции?

– Не могу сказать, что во всем поддерживаю действия властей. Не могу сказать, что все действия власти меня радуют. Но оппозиция у нас бестолковая. Если мы с вами оппозиция и мы выступаем за демократию, хотим сделать в России хорошо, наверное, у нас должна быть программа преобразований, политические кандидаты, административный опыт? Вот есть у нас главный оппозиционер — Леха Навальный. Смотрю на него как на клоуна, прикольно, что он такой есть, но чем Леха управлял? Ничем. Может, у него есть, как в древнем Риме, 100 талантов, он много денег заработал? Денег нет. Зато: «Давайте я вам разоблачу прокурора Чайку»! А после этого швейцарская прокуратура не видит в лехиных разоблачениях ничего интересно. И то, что выложили про Медведева, тоже не будет иметь эффекта. Так эффективно работает Навальный, давайте выберем его президентом.

Если вы думаете, что такие люди, придя к управлению, сделают что-то разумное, вы ошибаетесь. Они даже в малых вещах не могут себя разумно вести: «Я за все хорошее, против всего хорошего». Ну так расскажи, что делать-то? Посмотрите на Украину: вот скинули они власть, но вместо одного, извините за цинизм, урода, пришла целая свора уродов в десять раз хуже, рухнула экономика и идет гражданская война.

Какая от этого гражданам страны польза? Я в перестройку 15 лет ничего нормально делать не мог, как и все остальные. Вынужден был зарабатывать на жизнь, чтобы есть и пить. Ни на что другое было не отвлечься, ибо жизнь была тяжела. Если вы опять хотите устроить государственный переворот – мне не нужен переворот, мне не нужна гражданская война. Оппозиция, которая призывает к перевороту, должна в лагерях валить лес и думать о том, что они сделали неправильно.

Не самый удобный вопрос, но все же: вам несколько раз пытались сорвать выступления, даже обливали зеленкой. Кто это делает и почему?

– С точки зрения наших так называемых либералов, граждане обязаны иметь ровно одну точку зрения - либеральную. Если ваша точка зрения отлична от обозначенной либералами, вы не совсем человек, и с вами можно поступать как угодно. Посмотрите на Украину: сначала - обливание зеленкой, потом - заталкивание в мусорный контейнер, а далее - расправы с неугодными, убийства и тюрьмы. Ну а потом будут разглагольствовать о «свободе слова», о «правах человека». Как это говорил их любимец Оруэлл: все животные равны, но некоторые равнее. Одни имеют право говорить все, что вздумается, а другим говорить вообще запрещено.

Фото: Диана Ахмадуллина / «Санкт-Петербург.ру»