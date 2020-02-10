«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

«Пётр I», неизвестный скульптор, вторая половина 18 века

Эта скульптура из фамильной коллекции графов Воронцовых-Дашковых неизвестного авторства. Искусствоведы на настоящий момент сходятся лишь в том, что создатель «Петра I» вдохновлялся памятником Людовику XIV работы Франсуа Жирардона, который стоял до 1792 года на Вандомской площади в Париже пока его не снесли во время Великой Французской революции.

Возможно, скульптор знал и статую Петра I, созданную Бартоломео Растрелли в 1743 году, установленную перед Михайловским замком.

Фото: rusmuseumvrm.ru

Конная статуя Людовика XIV, Франсуа Жирардон, 1685–1692 год. Фото: sculptprivet.ru

«Анна Иоанновна с арапчонком», Франческо Растрелли, 1741 год

В 1716 году Франческо Растрелли приехал в город на Неве по просьбе Петра I. Ему предстояло заниматься литьём пушек и украшением новой русской столицы. Растрелли переехал вместе с сыном Франческо Бартоломео – будущим знаменитым архитектором.

«Анна Иоанновна с арапчонком» – одна из самых известных работ мастера – редчайший образец коронационного парадного портрета в скульптуре. Величавость внешнего облика императрицы не скрывает мастерски переданной личностной характеристики, благодаря которой работа Растрелли стала своего рода символом тяжёлого и деспотичного времени, вошедшего в историю России как эпоха бироновщины.

Выполненная в натуральную величину группа предназначалась для постановки перед новым (Третьим) Зимним дворцом. Однако смерть Анны Иоанновны в 1740 году и восшествие на русский престол императрицы Елизаветы Петровны помешали осуществлению этой идеи.

Фото: Liveinternet / @users3287612

«Минерва и Гений художеств» и «Гименей», Михаил Козловский, 1796 год

В Петергофе есть замечательная скульптура – визитная карточка города – «Самсон, раздирающий пасть льва». Её автор – Михаил Козловский. Он был не просто скульптором, но академиком, профессором, членом Совета Академии художеств и преподавателем.

Минерва – одно из главных божеств античного мира, соответствующая греческой Афине Палладе – богиня-воительница, богиня мудрости, покровительница наук и ремёсел. Особенно почитали её этруски как молниеносную богиню гор и полезных открытий и изобретений. И в Риме в древнейшие времена Минерва считалась богиней молниеносной и воинственной, на что указывают гладиаторские игры во время главного праздника в честь неё.

Скульптура «Минерва и Гений художеств» установлена в Новой передней Строгановского дворца.

Ещё одна работа Козловского расположена в Михайловском дворце. Она выполнена по случаю бракосочетания великого князя Константина Павловича в 1796 году.

Фото: rusmuseumvrm.ru

Фото: art.biblioclub.ru

«Венера», Иван Витали, 1852 год

Джованни Витали, более известный как Иван Петрович Витали, родился в 1794 году в Петербурге в семье итальянского скульптора-формовщика Пьетро Витали. Учился изобразительному искусству у отца. Затем занимался в качестве вольноприходящего ученика в петербургской Академии художеств.

Итальянец по происхождению, он воспитанием, языком, сюжетом своих произведений принадлежал России. За свою карьеру Витали занимался скульптурным убранством нескольких храмов города на Неве: Исаакиевского собора, церкви Александра Невского и католического собора Святой Екатерины. Ещё одна известная его работа – фонтан на Театральной площади в Москве.

Фото: Livejournal / @oshanbo

«Иван Грозный» и «Мефистофель», Марк Антокольский

«Иван Грозный» 1871 года – одна из самых известных статуй Марка Антокольского. Найти её можно во флигеле Росси Русского музея. На Александра II и великую княгиню Марию Николаевну скульптура произвела настолько сильное впечатление, что они заказали себе бронзовый отлив статуи. Но это ещё не всё. После Международной выставки в Лондоне в 1872 году Кенсингтонский музей заказал для своего собрания гипсовый слепок статуи. Это была первая скульптура русского мастера, попавшая в коллекцию зарубежного музея.

Что касается «Мефистофеля», к 1880-м годам скульптор пришёл к философскому осмыслению своего творчества. «В этом „Мефистофеле“ положительно чувствуется обнажённая душа нашего гениального и больного века, во всём его величии в области мысли, со всеми его муками в области чувства, с его беспощадным анализом, безверием и холодным отчаяньем», – писал в то время журнал «Новое слово».

Работа над статуей длилась несколько лет, начиная с 1874 года. Как раз в это время Антокольский работал над образом Христа, и «Мефистофель» должен был послужить своеобразной ему антитезой. Скульптор фантазировал и пытался найти идеальный баланс. Кажется, в 1883 году, он его нашёл и сразу захотел показать получившийся шедевр петербургской публике.

После долгой переписки в 1886 году «Мефистофель» был выставлен в Эрмитаже и приобретён в коллекцию музея, а в 1897 году его передали в только что основанный Русский музей.

Произведение везде имело шумный успех. Берлинская Академия художеств избрала Антокольского почётным членом, а в Вене скульптор был удостоен Большой золотой медали.

Фото: rusmuseumvrm.ru

Фото: rusmuseumvrm.ru