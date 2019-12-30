Что посмотреть на Новый год: пять отличных сериалов для праздничного настроения

«Уилфред» (Wilfred) 2011-2014

Сюжет картины строится вокруг молодого человека по имени Райан, который ухаживает за девушкой – хозяйкой пса по кличке Уилфред. Пёс и Райан не нравятся друг другу с первого взгляда. Дело осложняется тем, что вместо собаки главный герой видит человека в собачьем костюме, который к тому же умеет говорить.

Кстати, с Элайджа Вудом есть ещё один отличный сериал – «Детективное агентство Дирка Джентли».

Жанр: драма, комедия, детектив

Вышло сезонов: 4

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.6 / 7.8 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Стартап» (StartUp) 2016-2018

Не всем для праздничного настроения нужны комедии. «Стартап» – как раз из тех сериалов, которых просто приятно смотреть.

Картина рассказывает о трёх разных людях, занимающихся реализацией одной и той же идеи. Один из них – Фил Раск – агент ФБР, расследующий преступления в мире финансов. Он знакомится с Ником Талмоном – сыном одного из подозреваемых в ведущемся деле. Тут и разворачивается семейная драма, которая переплетается с расследованием.

Жанр: триллер, криминал

Вышло сезонов: 3

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.3 / 8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Больница Никербокер» (The Knick) 2014-2015

Может немного драмы? Идеально подойдёт высокооценённый сериал про доктора Джона Тэкери – хирурга из больницы в Нью-Йорке. На дворе 1900 год – то время, когда ещё не придумали лазерный скальпель или компьютерную томографию, а в карету скорой помощи запрягали лошадей. И хотя век для медицины тяжёлый, врачи всеми силами пытаются помочь всем пациентам.

Это атмосферная история, в которой есть всё: любовь, ненависть, наркотики, расовые предрассудки и узкие детали старинной медицины. Например, история развития службы скорой помощи, когда между санитарами за право доставить пациента в больницу разворачивалось настоящее кулачное побоище.

Жанр: драма

Вышло сезонов: 2

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.4 / 8.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Новый день» (Day Break) 2006

Детектив Бретт Хоппер будет осуждён за убийство помощника окружного судьи Альберто Гарза. Он поймёт, что его подставили, и пустится в бега. Утром герой проснётся, и всё начнётся сначала, только на этот раз он поступит иначе. Ситуация будет повторяться до тех пор, пока Бретт не выяснит, кто его подставил, и не спасёт своих близких.

У Хоппера есть преимущество: он помнит все события прошедших дней. Однако раны его не заживают.

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.8 / 8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Дарреллы» (The Durrells) 2016-2019

Что, если бы ваша жизнь неспешно протекала в 1930-ые? Вот вам и ответ – обаятельная автобиография с тонким английским юмором.

История разворачивается в 1935 году. Вдова Луиза Даррелл переезжает из Лондона на греческий остров Корфу, чтобы справиться с финансовыми трудностями и поднять на ноги четырёх детей.

Хочется доброты, уюта и спокойствия? Включайте!

Жанр: драма, мелодрама, комедия, биография

Вышло сезонов: 4

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru