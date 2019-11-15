Не хуже «Чернобыля»: топ-7 мини-сериалов, от которых невозможно оторваться

Столпы Земли (The Pillars of the Earth) 2010

Англия, 12 век. Это время фактического безвластия, анархии и кровавых битв за престол. Граница между добром и злом настолько условна, что легко сделать неверный шаг, принимая решения в масштабах целого государства.

Сериал может показаться непонятным на первых минутах, но позднее мозаика соберётся в общую картину – и станет понятно, что история пишется не правителями, а простыми людьми.

Жанр: драма, история, триллер, мелодрама, военный

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.1 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru

11.22.63 (2016)

Увлекательный экскурс в Америку прошлого века, в одну из самых заметных страниц истории – убийство Джона Кеннеди. В центре сюжета – учитель английского языка, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента. Но в результате сильно привязывается к той жизни, которую он сделал в ушедшей эпохе.

Первоисточник истории – отличный роман Стивена Кинга. Кто-то из зрителей ругается на сериал, называя его «отдельным произведением, не дотягивающим до оригинала», другие считают, что это одна из лучших экранизаций Кинга.

В любом случае это динамичный и интригующий мини-сериал, который смотрится на одном дыхании. В нём есть всё необходимо для жанра: бойкое начало, незатянутая середина и трогательный запоминающийся конец.

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.8 / 8.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru

Прикуп (The Take) 2009

Фредди только что вышел из тюрьмы. Он отсидел срок, наладил нужные связи и теперь готов вместе со своим преданным кузеном Джимми бросить вызов всему миру, не останавливаясь ни перед кем и ни перед чем.

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 7.9 из 10

Фото: kinopoisk.ru

Братья по оружию (Band of Brothers) 2001

Сериал из 10 эпизодов. В центре повествования – рота E (Easy) парашютно-десантного полка воздушно-десантной дивизии США. Это реальная история о том, как молодые бойцы проходят путь от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, операцию «Маркет Гарден» и Бастонское сражение до конца войны. Даже актёры подбирались внешне похожие на настоящих солдат, которых они играли.

Снимали сериал с размахом: 500 ролей с репликами, массовка из 2000 человек, крупные декорации площадью около 4500 кв. метров, 700 единиц огнестрельного оружия и 400 единиц резиновых копий. Чтобы накормить съёмочную группу, одновременно работали пять кухонь.

Жанр: военный, драма, боевик, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.6 / 9.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru

Однажды ночью (The Night Of) 2016

Британо-американский мини-сериал совместного производства HBO и BBC Worldwid. Завязка максимально таинственна и не требует пояснений: после бурной ночи с незнакомкой парень просыпается с её трупом у себя под боком, и все обвинения падают на него. Распутывать дело берётся адвокат Стоун.

Жанр: драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 8.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru

Что знает Оливия (Olive Kitteridge) 2014

Сериал охватывает около 25 лет жизни семьи Киттеридж, которая состоит из жены Оливии – пожилой учительницы математики, мужа Генри и сына Кристофера. Зрителям показывают как смешные и забавные истории о героях, так и очень тяжёлые.

Предупреждение: просмотр сериала может вызвать ухудшение настроения.

Жанр: драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.1 / 8.4 из 10

Фото: kinopoisk.ru

Острые предметы (Sharp Objects) 2018

Камилла – не особо удачливый репортёр обычной чикагской газеты, который мечтает о блестящей карьере. И вот девушке выпадает счастливый шанс, способный резко повысить её журналистский статус: Камиллу посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько девочек.

Главная героиня в этом городе родилась и выросла, но погружение в страшную реальность провинциальной жизни оборачивается для неё цепью кошмарных событий.

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.6 / 8.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru