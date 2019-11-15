  • 15 Ноябрь 2019
USD 16.11.2019 63.8881 -0.3220
USD ММВБ 23:21 63.7568  
EUR 16.11.2019 70.4111 -0.2650
EUR ММВБ 23:21 70.4665  
Нефть($) 15.11.2019 63.32 +1.51
Нефть(p) 15.11.2019 4045.39 +76.56

Не хуже «Чернобыля»: топ-7 мини-сериалов, от которых невозможно оторваться

Автор:


© Фото: kinopoisk.ru

Темы дня

Собрали несколько мини-сериалов, которые захватывают внимание от начала до конца. Здесь и истории о войне, и добротная фантастика, и запутанные трейлеры. Наслаждайтесь!

Столпы Земли (The Pillars of the Earth) 2010

 

Англия, 12 век. Это время фактического безвластия, анархии и кровавых битв за престол. Граница между добром и злом настолько условна, что легко сделать неверный шаг, принимая решения в масштабах целого государства.

Сериал может показаться непонятным на первых минутах, но позднее мозаика соберётся в общую картину – и станет понятно, что история пишется не правителями, а простыми людьми.

Жанр: драма, история, триллер, мелодрама, военный

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.1 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

11.22.63 (2016)

 

Увлекательный экскурс в Америку прошлого века, в одну из самых заметных страниц истории – убийство Джона Кеннеди. В центре сюжета – учитель английского языка, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента. Но в результате сильно привязывается к той жизни, которую он сделал в ушедшей эпохе.

Первоисточник истории – отличный роман Стивена Кинга. Кто-то из зрителей ругается на сериал, называя его «отдельным произведением, не дотягивающим до оригинала», другие считают, что это одна из лучших экранизаций Кинга.

В любом случае это динамичный и интригующий мини-сериал, который смотрится на одном дыхании. В нём есть всё необходимо для жанра: бойкое начало, незатянутая середина и трогательный запоминающийся конец.

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.8 / 8.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Прикуп (The Take) 2009

 

Фредди только что вышел из тюрьмы. Он отсидел срок, наладил нужные связи и теперь готов вместе со своим преданным кузеном Джимми бросить вызов всему миру, не останавливаясь ни перед кем и ни перед чем.

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 7.9 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Братья по оружию (Band of Brothers) 2001

 

Сериал из 10 эпизодов. В центре повествования – рота E (Easy) парашютно-десантного полка воздушно-десантной дивизии США. Это реальная история о том, как молодые бойцы проходят путь от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, операцию «Маркет Гарден» и Бастонское сражение до конца войны. Даже актёры подбирались внешне похожие на настоящих солдат, которых они играли.

Снимали сериал с размахом: 500 ролей с репликами, массовка из 2000 человек, крупные декорации площадью около 4500 кв. метров, 700 единиц огнестрельного оружия и 400 единиц резиновых копий. Чтобы накормить съёмочную группу, одновременно работали пять кухонь.

Жанр: военный, драма, боевик, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.6 / 9.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Однажды ночью (The Night Of) 2016

 

Британо-американский мини-сериал совместного производства HBO и BBC Worldwid. Завязка максимально таинственна и не требует пояснений: после бурной ночи с незнакомкой парень просыпается с её трупом у себя под боком, и все обвинения падают на него. Распутывать дело берётся адвокат Стоун.

Жанр: драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 8.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Что знает Оливия (Olive Kitteridge) 2014

 

Сериал охватывает около 25 лет жизни семьи Киттеридж, которая состоит из жены Оливии – пожилой учительницы математики, мужа Генри и сына Кристофера. Зрителям показывают как смешные и забавные истории о героях, так и очень тяжёлые.

Предупреждение: просмотр сериала может вызвать ухудшение настроения.

Жанр: драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.1 / 8.4 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Острые предметы (Sharp Objects) 2018

 

Камилла – не особо удачливый репортёр обычной чикагской газеты, который мечтает о блестящей карьере. И вот девушке выпадает счастливый шанс, способный резко повысить её журналистский статус: Камиллу посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько девочек.

Главная героиня в этом городе родилась и выросла, но погружение в страшную реальность провинциальной жизни оборачивается для неё цепью кошмарных событий.

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.6 / 8.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Мья, Ерик, Кривуша и «Золотые хоромы»: как обустраивался Михайловский сад

    Чем Михайловский сад связан с Летним, кто любил в нём гулять и рыбачить, а кто – стрелять в животных. Как он неоднократно перекраивался, следуя моде и вкусам владельцев, и какие архитекторы приложили к этому руку.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации
    16.10.19
    Как выбрать паркетную доску для пола в квартире
    15.10.19
    Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры
    14.10.19
    Как сэкономить на покупке пластиковых окон в Мытищах?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram