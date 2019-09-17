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«Уродцы, кости и звёзды»: семь необычных экспонатов Кунсткамеры

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© Фото: kunstkamera.ru

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К 1714 году у Петра I собралась коллекция чудес и диковин с разных уголков планеты. Помещение, где хранились артефакты, носило название на немецкий манер «Кунсткамера», то есть «кабинет редкостей». За 300 лет тут появилось много удивительных экспонатов.

Скелет Николя Буржуа

 

Однажды, путешествия по Европе, Пётр I встретил гигантского француза по имени Николя Буржуа. Его рост был 226,7 см. Император, как любитель коллекционировать всякие чудеса, сразу нанял Буржуа себе на службу.

В 1724 году после смерти могучего человека Бартоломео Карло Растрелли изготовил подвижную фигуру-манекен из дерева, а затем обтянул её кожей гиганта. До конца 18 века фигура находилась в Кунсткамере (ныне Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН).

Это портрет Буржуа, вероятно, написанный как раз с этой фигуры, а не с натуры:

Портрет великана Николая Буржуа. Георг Гзель, не ранее 1717 года. Фото: rusmuseumvrm.ru
 

Скелет великана тоже стал экспонатом Кунсткамеры. Однако в крупном пожаре 1747 года череп Буржуа сгорел и его пришлось заменить на череп другого человека.

Фото: worldgiants.narod.ru
 

Детский скелет с двумя головами

 

Автор жутковатой статуэтки и одного из первых экспонатов Кунсткамеры – нидерландский анатом и ботаник Фредерик Рюйш. Его анатомические препараты славились на всю Европу.

В собрании «Все труды по анатомии, медицине и хирургии» про другую свою находку учёный писал: «Скелетик четырёхмесячного человеческого плода, держащий в руке пучок водяных сосудов, которые я 25 лет назад извлёк из тела, надул воздухом и сохранил таким образом, что клапаны всё ещё отчётливо видны. Сколько же усилий скрывается за этими красивыми предметами!»

Во время визита в Амстердам с Великим посольством Пётр I посетил кабинет Рюйша и был так поражён при виде трупа ребёнка (который сохранился так хорошо, что казался живым и с улыбкой на устах), что не мог воздержаться, чтобы не поцеловать его.

Царь общался с учёным, обедал с ним и бывал на его лекциях. А спустя 20 лет приобрёл несколько тысяч экспонатов из его коллекции.

Фото: pikabu.ru
 

Флейта из человеческой кости

 

В Тибете была традиция делать флейты из бедренной или большеберцовой кости человека. Такие инструменты называли «ганлин»: из слов «бедренная кость» и «флейта».

По мнению шаманов, лучшим материалом для такой флейты была часть ноги подростка из семьи брахманистов – последователей Бога-Абсолюта. Подходящими были и кости преступников, а также людей, умерших насильственной смертью или от инфекционной болезни.

Ганлин используется при совершении обряда чод (одна из школ и практик тибетского буддизма) вместе с барабаном, изготовленным из двух черепов.

Шаманы из Монголии использовали флейту для вызова духов трёх миров, при этом дуть в инструмент просто так было запрещено.

Фото: wikipedia.org
 

Ладья небесная

 

Необычная старинная игрушка – ладья, на палубе которой можно разглядеть божество-покровителя (из янтаря) в окружении знатного путешественника и его слуг, танцовщиц и музыкантов (из слоновой кости).

Корпус кораблика выполнен из дерева и обшит слоновой костью и жестью, в днище спрятаны три колёсика. Если ключом завести специальный механизм, ладья начнёт двигаться, а слуги будут танцевать и играть на инструментах.

«Небесной» ладья называется в память об императоре Ин Чжэне, жившем в 3 веке до н. э. «Великий император-основатель Цинь» часто думал о вопросах бессмертия и направлял в неизвестность экспедиции, миссия которых заключалась в поиске островов с небожителями. Император полагал, что бессмертные путешествуют в веселье по морям времени именно на таких ладьях.

Игрушка хранится в Кунсткамере с 1720 года. Её привезли русские послы из Пекина. После пожара 1747 года считалось, что экспонатов петровской эпохи в Кунсткамере практически нет, однако ладью всё же найти удалось. Её отреставрировали и выставили на обозрение посетителей.

Фото: kunstkamera.ru
 

Астролябия Арсениуса

 

Ещё в Древней Греции с помощью астролябий определяли положение звёзд и ориентировались в пространстве. В Средневековье лучшие инструменты, «берущие звёзды», делали арабы, а европейцы их искусно копировали.

В Европе собственные астролябии начали конструировать к 16 веку. Одним из лучших мастеров этого периода был фламандец Гуалтерус Арсениус. Он оставил после себя 21 астролябию.

Астрономический инструмент, созданный в 1568 году, принадлежала Альбрехту фон Валленштейну – одному из видных австрийских полководцев времён Тридцатилетней войны. Именно эта астролябия была подарена Императорской Публичной библиотеке в Петербурге. В 19 веке ею владела великая княгиня Елена Павловна, из собрания которой она попала в Кунсткамеру.

Навершие астролябии украшает изображение Фавна и Фавны, в античной мифологии обладавших даром предвидения. Кстати, эти инструменты хранились у знатных людей вместе с драгоценностями и являлись признаком особой зажиточности.

Фото: kunstkamera.ru
 

Готторпский глобус

 

Первый и некогда самый большой в мире глобус-планетарий – один из знаменитейших экспонатов Кунсткамеры. Глобус этот непростой: на его внешней поверхности нарисована карта Земли, а на внутренней – небо и звёзды. Ещё в него можно залезть. Диаметр шара – 3 метра, вес – 3,5 тонны.

«Готторпским» глобус назван в честь Готторпского герцога Фридриха III, который его заказал. Автор проекта – выдающийся картограф Адам Олеарий.

В 1713 году епископ-администратор Готторпского герцогства Кристиан Август передал глобус в Петербург в качестве дипломатического подарка Петру I. Перевозка груза морем и сушей заняла три года.

В середине 18 века мини-планетарий сгорел, сохранился только механический каркас. Вскоре его восстановили и переименовали в «Большой Академический глобус».

В начале 20 века глобус находился в Царском Селе, откуда был похищен нацистами. Лишь в 1948-м его удалось вернуть. Сейчас шар, переживший пожар и блокаду, находится на четвёртом этаже Кунсткамеры.

Фото: kunstkamera.ru
 

Венера палеолита

 

«Венеры палеолита» – это обобщающее название фигурок эпохи верхнего палеолита (40–12 тысяч лет назад), когда современные люди как раз расселялись по планете.

Обычно эти статуэтки вырезали из костей, бивней и мягких пород камня. Сохранились «Венеры», вылепленные из глины, а затем обожжённые, что является одним из древнейших примеров керамики.

К началу 21 века было известно более ста «Венер», большинство из которых небольшие – от 4 до 25 см в высоту.

Статуэтки обычно изображают женщин, часто тучных и беременных. По одной версии, «Венеры» – это образы богини-прародительницы, символ плодородия. По другой – обереги или изображения реальных женщин.

Фигурка возрастом около 22 тысяч лет, которую можно увидеть в Кунсткамере, выполнена из бивня мамонта. Её раскопали в районе села Костёнки в 1936 году, где в древности были стоянки древних людей. 

Фото: culture.ru
 

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