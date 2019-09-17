«Уродцы, кости и звёзды»: семь необычных экспонатов Кунсткамеры

Скелет Николя Буржуа

Однажды, путешествия по Европе, Пётр I встретил гигантского француза по имени Николя Буржуа. Его рост был 226,7 см. Император, как любитель коллекционировать всякие чудеса, сразу нанял Буржуа себе на службу.

В 1724 году после смерти могучего человека Бартоломео Карло Растрелли изготовил подвижную фигуру-манекен из дерева, а затем обтянул её кожей гиганта. До конца 18 века фигура находилась в Кунсткамере (ныне Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН).

Это портрет Буржуа, вероятно, написанный как раз с этой фигуры, а не с натуры:

Портрет великана Николая Буржуа. Георг Гзель, не ранее 1717 года. Фото: rusmuseumvrm.ru

Скелет великана тоже стал экспонатом Кунсткамеры. Однако в крупном пожаре 1747 года череп Буржуа сгорел и его пришлось заменить на череп другого человека.

Фото: worldgiants.narod.ru

Детский скелет с двумя головами

Автор жутковатой статуэтки и одного из первых экспонатов Кунсткамеры – нидерландский анатом и ботаник Фредерик Рюйш. Его анатомические препараты славились на всю Европу.

В собрании «Все труды по анатомии, медицине и хирургии» про другую свою находку учёный писал: «Скелетик четырёхмесячного человеческого плода, держащий в руке пучок водяных сосудов, которые я 25 лет назад извлёк из тела, надул воздухом и сохранил таким образом, что клапаны всё ещё отчётливо видны. Сколько же усилий скрывается за этими красивыми предметами!»

Во время визита в Амстердам с Великим посольством Пётр I посетил кабинет Рюйша и был так поражён при виде трупа ребёнка (который сохранился так хорошо, что казался живым и с улыбкой на устах), что не мог воздержаться, чтобы не поцеловать его.

Царь общался с учёным, обедал с ним и бывал на его лекциях. А спустя 20 лет приобрёл несколько тысяч экспонатов из его коллекции.

Фото: pikabu.ru

Флейта из человеческой кости

В Тибете была традиция делать флейты из бедренной или большеберцовой кости человека. Такие инструменты называли «ганлин»: из слов «бедренная кость» и «флейта».

По мнению шаманов, лучшим материалом для такой флейты была часть ноги подростка из семьи брахманистов – последователей Бога-Абсолюта. Подходящими были и кости преступников, а также людей, умерших насильственной смертью или от инфекционной болезни.

Ганлин используется при совершении обряда чод (одна из школ и практик тибетского буддизма) вместе с барабаном, изготовленным из двух черепов.

Шаманы из Монголии использовали флейту для вызова духов трёх миров, при этом дуть в инструмент просто так было запрещено.

Фото: wikipedia.org

Ладья небесная

Необычная старинная игрушка – ладья, на палубе которой можно разглядеть божество-покровителя (из янтаря) в окружении знатного путешественника и его слуг, танцовщиц и музыкантов (из слоновой кости).

Корпус кораблика выполнен из дерева и обшит слоновой костью и жестью, в днище спрятаны три колёсика. Если ключом завести специальный механизм, ладья начнёт двигаться, а слуги будут танцевать и играть на инструментах.

«Небесной» ладья называется в память об императоре Ин Чжэне, жившем в 3 веке до н. э. «Великий император-основатель Цинь» часто думал о вопросах бессмертия и направлял в неизвестность экспедиции, миссия которых заключалась в поиске островов с небожителями. Император полагал, что бессмертные путешествуют в веселье по морям времени именно на таких ладьях.

Игрушка хранится в Кунсткамере с 1720 года. Её привезли русские послы из Пекина. После пожара 1747 года считалось, что экспонатов петровской эпохи в Кунсткамере практически нет, однако ладью всё же найти удалось. Её отреставрировали и выставили на обозрение посетителей.

Фото: kunstkamera.ru

Астролябия Арсениуса

Ещё в Древней Греции с помощью астролябий определяли положение звёзд и ориентировались в пространстве. В Средневековье лучшие инструменты, «берущие звёзды», делали арабы, а европейцы их искусно копировали.

В Европе собственные астролябии начали конструировать к 16 веку. Одним из лучших мастеров этого периода был фламандец Гуалтерус Арсениус. Он оставил после себя 21 астролябию.

Астрономический инструмент, созданный в 1568 году, принадлежала Альбрехту фон Валленштейну – одному из видных австрийских полководцев времён Тридцатилетней войны. Именно эта астролябия была подарена Императорской Публичной библиотеке в Петербурге. В 19 веке ею владела великая княгиня Елена Павловна, из собрания которой она попала в Кунсткамеру.

Навершие астролябии украшает изображение Фавна и Фавны, в античной мифологии обладавших даром предвидения. Кстати, эти инструменты хранились у знатных людей вместе с драгоценностями и являлись признаком особой зажиточности.

Фото: kunstkamera.ru

Готторпский глобус

Первый и некогда самый большой в мире глобус-планетарий – один из знаменитейших экспонатов Кунсткамеры. Глобус этот непростой: на его внешней поверхности нарисована карта Земли, а на внутренней – небо и звёзды. Ещё в него можно залезть. Диаметр шара – 3 метра, вес – 3,5 тонны.

«Готторпским» глобус назван в честь Готторпского герцога Фридриха III, который его заказал. Автор проекта – выдающийся картограф Адам Олеарий.

В 1713 году епископ-администратор Готторпского герцогства Кристиан Август передал глобус в Петербург в качестве дипломатического подарка Петру I. Перевозка груза морем и сушей заняла три года.

В середине 18 века мини-планетарий сгорел, сохранился только механический каркас. Вскоре его восстановили и переименовали в «Большой Академический глобус».

В начале 20 века глобус находился в Царском Селе, откуда был похищен нацистами. Лишь в 1948-м его удалось вернуть. Сейчас шар, переживший пожар и блокаду, находится на четвёртом этаже Кунсткамеры.

Фото: kunstkamera.ru

Венера палеолита

«Венеры палеолита» – это обобщающее название фигурок эпохи верхнего палеолита (40–12 тысяч лет назад), когда современные люди как раз расселялись по планете.

Обычно эти статуэтки вырезали из костей, бивней и мягких пород камня. Сохранились «Венеры», вылепленные из глины, а затем обожжённые, что является одним из древнейших примеров керамики.

К началу 21 века было известно более ста «Венер», большинство из которых небольшие – от 4 до 25 см в высоту.

Статуэтки обычно изображают женщин, часто тучных и беременных. По одной версии, «Венеры» – это образы богини-прародительницы, символ плодородия. По другой – обереги или изображения реальных женщин.

Фигурка возрастом около 22 тысяч лет, которую можно увидеть в Кунсткамере, выполнена из бивня мамонта. Её раскопали в районе села Костёнки в 1936 году, где в древности были стоянки древних людей.

Фото: culture.ru