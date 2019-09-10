Топ-7 сериалов, обязательных к просмотру, которые выйдут осенью 2019 года

«Американская история ужасов» (American Horror Story)

Каждый сезон «Истории ужасов» – это отдельный мини-сериал с разными героями и сюжетом. Неизменными остаются лишь некоторые актёры.

9 сезон под названием «1984» будет посвящён слэшерам – «фильмам отсчёта тел». Это когда есть убийца-психопат (обычно в маске), который преследует группа подростков. Часть повествования определённо будет происходить где-то в гремучем лесу.

Когда: 9 сезон с 18 сентября

Жанр: ужасы, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.0 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Рик и Морти» (Rick and Morty)

В центре сюжета – «обычный» мальчик Морти и его неадекватный дедушка-учёный Рик, который постоянно затаскивает внука в какое-нибудь сумасшедшее приключение.

Этот сериал – некая пародия на фильмы «Назад в будущее». Чего ждать в 4 сезоне – неясно. Но этим и прекрасны непредсказуемые миры «Рика и Морти».

Когда: 4 сезон обещают в ноябре

Жанр: мультфильм, комедия, фантастика, приключения

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.9 / 9.3 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Ходячие мертвецы» (The Walking Dead)

Сериал по комиксам, первые сезоны которого можно считать легендарными. Потом всё стало довольно плохо. В центре сюжета – группа выживших, противостоящая целому миру ходячих мертвецов. Последние, порой, оказываются в чём-то даже лучше первых.

В прошлом сезоне ушёл шериф Рик и ещё несколько ключевых персонажей. Многие считают, что сериалу перемены пошли на пользу. В десятом сезоне главным врагом объединяющихся общин станет жестокая группа выживших.

Когда: 10 сезон с 6 октября

Жанр: ужасы, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.0 / 8.3 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Хранители» (Watchmen)

Во вселенной «Хранителей» супергероев не жалуют и считают преступниками. Экранизацией графического романа займётся Дэймон Линделоф (сценарист «Остаться в живых») и канал HBO (недавно выпустивший сериал «Чернобыль»). Создатели обещают, что это не ремейк, а ремикс.

Надеемся, что получится хотя бы примерно так же хорошо, как недавний сериал «Пацаны» (The Boys) от Amazon.

Когда: 1 сезон обещают в октябре

Жанр: фантастика, боевик, драма, детектив

Фото: Internet Movie Database

«Видоизменённый углерод» (Altered Carbon)

Интересный и продуманный сериал от Netflix, который неплохо раскрыл тему киберпанка в 2018 году. В центре сюжета – мир будущего, где сознание людей записывается на внешний носитель. А это значит, что тело теперь – лишь оболочка, которую можно менять.

В первом сезоне главный герой расследует попытку убийства влиятельного богача. В 2019 году он уже будет в теле Энтони Маки (Сокол из комиксов Marvel) сражаться за гиперпространственные «Звёздные врата», которыми мечтают захватить все крупные корпорации.

Когда: 2 сезон обещают в конце 2019 года

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.5 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Мистер Мерседес» (Mr. Mercedes)

Отставной полицейский Билл возвращается к работе, так как ему не даёт покоя нераскрытое дело – жестокое убийство шестнадцати человек.

Брэди же не может забыть пьянящее чувство, когда на угнанном «Мерседесе» он врезался в группу невинных людей. Парень не хочет останавливаться и планирует новое, более масштабное, преступление. Биллу и его команде необходимо опередить убийцу и спасти жизнь уже не десяткам, а сотням людей.

Когда: 3 сезон с 10 сентября

Жанр: фантастика, триллер, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.4 / 7.9 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Почему женщины убивают» (Why Women Kill)

Сериал из 10 эпизодов, который атмосферой очень похож на «Отчаянных домохозяек». В центре сюжета – три женщины, каждая из которых сталкивается с изменой в браке: домохозяйка 60-х, светская львица 80-х и адвоката из наших дней.

Когда: 1 сезон с 15 августа

Жанр: драма, комедия, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.5 / 7.5 из 10

Фото: Internet Movie Database