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Топ-7 сериалов, похожих на «Чёрное зеркало»

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© Фото: imdb.com

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Что посмотреть после «Чёрного зеркала», как заполнить научно-фантастическую пустоту (тем более, что последний сезон – не самый удачный)? Дайте шанс другим сериалам – не менее качественным и интересным.

«Электрические сны Филипа К. Дика» (Electric Dreams) 2017-...

 

Сериал основан на произведениях культового фантаста Филипа Киндреда Дика. Каждая серия посвящена одному рассказу писателя.

«Электрические сны» подойдут всем любителям научной фантастики, каждый найдёт в сериале что-то для себя. Сюжет, актёры, звук – на высоте. Единственный минус – сомнительные спецэффекты.

Жанр: фантастика

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/7.3 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Хроники будущего» (Masters of Science Fiction) 2007

 

Сборник короткометражек знаменитых режиссёров-фантастов, в котором рассказывается о будущем – последствиях настоящего. Здесь честно и откровенно представлены пороки людей, их ошибки, мысли и действия.

Сериал снят при поддержке Стивена Хокинга, состоит из шести эпизодов – отдельных историй.

Во время просмотра порой становится жутковато: «Вдруг это и правда произойдёт в ближайшее время?»

Жанр: фантастика, драма

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.7/6.8 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots) 2019

 

Если этот сборник короткометражек от Netflix прошёл мимо вас, скорее наверстывайте. Это захватывающий и красивый сериал (в основном мультсериал).

Главная особенность – оригинальные идеи и сюжеты, которые заставляют задуматься.

Жанр: мультфильм, ужасы, фантастика, фэнтези, комедия, боевик, криминал

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.2/8.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Рик и Морти» (Rick and Morty) 2013-...

 

В «Рик и Морти» в каждом сезоне встречаются десятки интересных идей и научных размышлений. Сюда же можно отнести «Футураму», «Гравити Фолз», «Время приключений».

В центре сюжета – «обычный» мальчик Морти и его неадекватный дедушка-учёный Рик, который постоянно затаскивает внука в какое-нибудь сумасшедшее приключение. Смотреть исключительно в озвучке «Сыендука». 

Жанр: мультфильм, комедия, фантастика, приключения

Вышло сезонов: 3

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.9/9.3 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Годы» (Years and Years) 2019

 

«Годы» – это шесть насыщенных серий об эпатажной Вивьен Рук, которая превращается в скандальную политическую фигуру. Она – политик новой формации, шоувумен, бунтарка и шарлатанка.

Великобритания переживает сложный период дестабилизации, а её приход к власти ещё больше раскалывает нацию. Светлое будущее находится под ударом.

Сериал действительно похож на «Черное зеркало», только сюжет разворачивается в настоящем – ближайшем будущем.

Жанр: фантастика, драма

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.7/8.4 из 10

Фото: imdb.com
 

«Люди» (Humans) 2015-2018

 

В неком параллельном мире у каждого дома есть необычный гаджет – «Синт» – высокоразвитый робот-слуга, внешне пугающе похожий на человека. 

Одного такого «помощника по хозяйству» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они  понимают, что совместная с машиной жизнь повлечёт за собой жуткие последствия.

Жанр: фантастика, драма

Вышло сезонов: 3

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Мир Дикого Запада» (Westworld) 2016-...

 

«Мир Дикого Запада» – парк развлечений для богачей. Здесь они могут стать героями, почувствовать власть, расслабиться и получать удовольствие. Им даже разрешено убивать. Но не людей, а андроидов, имитирующих жителей парка.

Если робота повредили – не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй, навстречу новому дню и новым людским прихотям. Что при этом чувствуют сами механические рабы? А если они перестанут терять воспоминания?

Автор сериала Джонатан Нолан рассказывал, что на подобную тему его натолкнуло поведение второстепенных персонажей компьютерных игр в те моменты, когда их не видит игрок: они же должны чем-то заниматься за кулисами.

По лору сериала, стоимость поездки в парк – 40 тыс. долларов в день.

Жанр: фантастика, драма, детектив, вестерн

Вышло сезонов: 2

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.1/8.8 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

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