Не хуже «Мира Дикого запада»: топ-5 сериалов про искусственный интеллект

«Люди» (Humans) 2015-2018
Действие сериала разворачивается в параллельном мире, где в каждом доме есть гаджет «Синт» – высокоразвитый робот-слуга, которые внешне пугающе похож на человека.
Одного такого «помощника по хозяйству» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они осознают, что совместная с машиной жизнь повлечет за собой жуткие последствия.
Жанр: фантастика, драма
Вышло сезонов: 3
Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/8.0 из 10
Фото: kinopoisk.ru
«Почти человек» (Almost Human) 2013-2014
Будущее. Порядок на улицах городов обеспечивают не только «живые» полицейские, но и высокотехнологичные андроиды.
Джон Кеннекс попал с отрядом полиции в западню и был серьезно ранен. Очнувшись после 17-месячной комы, он мало что помнит, кроме одного – его напарника убили, а любимая девушка ушла от него сразу после нападения.
Джон потерял ногу, теперь ее заменяет сложная синтетическая конструкция.
Жанр: фантастика, боевик, драма, криминал
Вышло сезонов: 1
Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/8.0 из 10
Фото: kinopoisk.ru
«Настоящие люди» (Real Humans) 2012-2014
Еще одна история про роботов-помощников – механизированных слуг,, которых почти невозможно отличить от людей.
С появлением HUBOT’ов человечеству стало проще справляться с бытовыми проблемами. Но на замену им пришли новые – юридические и моральные дилеммы. Кто несет ответственность за действия роботов? Есть ли у них права? Им нужно платить за работу? Что будет, если сделать копию себя?
Жанр: фантастика, триллер, драма
Вышло сезонов: 2
Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.2/8.0 из 10
Фото: kinopoisk.ru
«Искусственный интеллект» (Intelligence) 2014
Гэбриэл – высокотехнологичный разведчик – боец спецслужб с суперкомпьютерным микрочипом в мозгу. Он умеет подключать сознание к интернету, телефонной связи и спутниковому наблюдению, может взломать любую базу данных и любой шифр.
Его миссия – помогать элитному правительственному агентству по кибербезопасности. Следить за главным героем приставили агента секретной службы Райли Нил.
Безрассудность и эксцентричность Гэбриэла некоторых бесит: он не уважает правила и действует непредсказуемо. Однако он – настоящее секретное оружие, с которым руководству необходимо дружить.
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма
Вышло сезонов: 1
Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.7/7.0 из 10
Фото: kinopoisk.ru
«Ты тоже человек?» (Neodo Inganini?) 2018
Наследник богатой семьи Нам Шин из-за несчастного случая впадает в кому. Его мать – авторитет в области науки о мозге и искусственного интеллекта. Ей хватает ресурсов на создание андроида со внешностью сына.
С этого момента Нам Шин III играет роль настоящего Нам Шина. К нему приставляют телохранителя по имени Кан Со-Бонг, в которого робот впоследствии влюбляется.
Жанр: мелодрама, фантастика
Вышло сезонов: 1
Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.8/8.2 из 10