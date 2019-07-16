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Не хуже «Мира Дикого запада»: топ-5 сериалов про искусственный интеллект

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© Фото: kinopoisk.ru

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Первый сезон «Мира Дикого запада» вышел в конце 2016 года и был легендарным. Ориентируясь на него, подобрали сериалы 21 века, которые пытаются не уступать ему ни актерской игрой, ни сюжетными поворотами.

«Люди» (Humans) 2015-2018

 

Действие сериала разворачивается в параллельном мире, где в каждом доме есть гаджет «Синт» – высокоразвитый робот-слуга, которые внешне пугающе похож на человека. 

Одного такого «помощника по хозяйству» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они осознают, что совместная с машиной жизнь повлечет за собой жуткие последствия.

Жанр: фантастика, драма

Вышло сезонов: 3

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Почти человек» (Almost Human) 2013-2014

 

Будущее. Порядок на улицах городов обеспечивают не только «живые» полицейские, но и высокотехнологичные андроиды.

Джон Кеннекс попал с отрядом полиции в западню и был серьезно ранен. Очнувшись после 17-месячной комы, он мало что помнит, кроме одного – его напарника убили, а любимая девушка ушла от него сразу после нападения.

Джон потерял ногу, теперь ее заменяет сложная синтетическая конструкция.

Жанр: фантастика, боевик, драма, криминал

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Настоящие люди» (Real Humans) 2012-2014

 

Еще одна история про роботов-помощников – механизированных слуг,, которых почти невозможно отличить от людей.

С появлением HUBOT’ов человечеству стало проще справляться с бытовыми проблемами. Но на замену им пришли новые – юридические и моральные дилеммы. Кто несет ответственность за действия роботов? Есть ли у них права? Им нужно платить за работу? Что будет, если сделать копию себя?

Жанр: фантастика, триллер, драма

Вышло сезонов: 2

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.2/8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Искусственный интеллект» (Intelligence) 2014

 

Гэбриэл – высокотехнологичный разведчик – боец спецслужб с суперкомпьютерным микрочипом в мозгу. Он умеет подключать сознание к интернету, телефонной связи и спутниковому наблюдению, может взломать любую базу данных и любой шифр.

Его миссия – помогать элитному правительственному агентству по кибербезопасности. Следить за главным героем приставили агента секретной службы Райли Нил.

Безрассудность и эксцентричность Гэбриэла некоторых бесит: он не уважает правила и действует непредсказуемо. Однако он – настоящее секретное оружие, с которым руководству необходимо дружить.

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.7/7.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Ты тоже человек?» (Neodo Inganini?) 2018

 

Наследник богатой семьи Нам Шин из-за несчастного случая впадает в кому. Его мать – авторитет в области науки о мозге и искусственного интеллекта. Ей хватает ресурсов на создание андроида со внешностью сына.

С этого момента Нам Шин III играет роль настоящего Нам Шина. К нему приставляют телохранителя по имени Кан Со-Бонг, в которого робот впоследствии влюбляется. 

Жанр: мелодрама, фантастика

Вышло сезонов: 1

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.8/8.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

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