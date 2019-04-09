«Что посмотреть в Эрмитаже?»: музей запустил проект с бесплатными лекциями об искусстве

Государственный Эрмитаж запустил образовательный проект «Эрмитажная академия». На сайте музея собрано более 100 бесплатных статей и видео на десять тем: «Жилые покои главной императорской резиденции», «Искусство Италии», «Искусство стеклоделия», «Искусство Фландрии», «История Эрмитажа, его зданий и коллекций», «При дворе российских императоров», «Российская Императорская гвардия», «Скифский мир», «Стиль ампир» и «Удивительные механизмы».

Материалы можно сортировать по сесми рубрикам («Россия», «Европа», «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «История Эрмитажа», «Эпохи и стили», «Древний мир») и ключевым словам. В Эрмитаже рассказали, что коллекция будет ежемесячно пополняться.

Где жили императоры

Эрмитаж представляет собой музейный комплекс из нескольких зданий. Первым в середине 18 века появился Зимний дворец. В то время он был главной императорской резиденцией России: здесь проводили дипломатические встречи; устраивали приемы, церемониальные выходы, балы и торжественные обеды; принимали почетных гостей; а зимой резиденция становилась домом для царской семьи.

Интерьеры дворца были богатыми. А еще разнообразными, потому что менялись в соответствии с потребностями и вкусами сменявших владельцев. Позже члены царской семьи начали устраивать личные апартаменты и в других зданиях архитектурного комплекса.

После революции 1917 года Зимний дворец превратился в музей, из-за чего была утрачена отделка большинства комнат. Однако, как сообщается на сайте Эрмитажа, музей хранит «акварели 19 века и дореволюционные фотографии, позволяющие увидеть убранство личных апартаментов и представить обстановку, в которой протекала частная жизнь нескольких поколений императорской семьи».

В разделе «При Дворе российских императоров» на сайте музея можно найти портреты представителей дома Романовых, а также фотографии личных вещей, предметов повседневного обихода и Зимнего дворца.

Угловая гостиная Николая I. Россия, середина 19 века. Фото: academy.hermitagemuseum.org

Искусство Италии и Фландрии

В Италии на протяжении всей ее истории появлялись новые стили и художественные направления, которые затем влияли на европейское искусство. Караваджизм, болонский академизм, стиль барокко взяли свое начало именно здесь. В коллекции «Искусство Италии» сохранились работы художников, а также фотографии скульптур и сервиза с 14 по 18 век.

«Фландрией в 17 веке называли Южные провинции Нидерландов, оставшиеся под протекторатом Испании, после разделения Нидерландов вследствие религиозной и политической борьбы. В это время во Фландрии сформировалась мощная художественная школа – яркий национальный вариант стиля барокко, в котором органично воплотилось природное фламандское жизнелюбие», – сообщается в разделе «Искусство Фландрии».

Этюды головы кошки. Франс Снейдерс, 1609 год. Фото: academy.hermitagemuseum.org

Назад в далекое прошлое

Скифский звериный стиль – это художественное явление, характерное для искусства кочевников, которые были властителями степей Евразии более 3000 лет назад. Жили они тем, что постоянно передвигались, воевали, объединялись в племена покрупнее и снова распадались. Их наследие сохранилось благодаря курганам – погребальным памятникам.

«Изображения животных, реальных и фантастических, сцены борьбы животных – элементы особой знаковой системы изобразительного языка, отражающего мировоззрение древних номадов», – сообщается на сайте Эрмитажа.

Голова грифона. 5 век до н.э. Фото: academy.hermitagemuseum.org

Ампир

Ампир («имперский стиль» или «королевский стиль») возник во Франции в период правления императора Наполеона I. Архитектурные сооружения в этом стиле отличаются величественностью, триумфальностью, грандиозностью, богатым декорированием, содержанием военной символики, элегантностью. В них можно разглядеть влияние художественных форм Римской империи, Древней Греции, Древнего Египта и эллинизма.

Французский ампир был призван подчеркивать и воплощать идеи могущества власти и государства, наличия сильной армии у Наполеона I. В России же идейным содержанием ампира стала героико-патриотическая тема, что отразило торжество народа, отстоявшего независимость. Стиль начала 19 века, питавшийся интересом к искусству Древнего Рима и Древней Руси получил название «русский ампир» или «александровский классицизм».

Ваза в форме урны, декорированная в форме египтян. Россия, около 1805 года. Фото: academy.hermitagemuseum.org

Военное дело и красота стекла

В разделе «Российская Императорская гвардия» можно найти портреты полководцев, фотографии офицерских мундиров, памятных жетонов, знамен и даже солдатской каски конца 19 века.

«Эрмитаж хранит богатейшее собрание стеклянных изделий от древнеегипетских амулетов и до изящных ваз Эмиля Галле», – сообщается на сайте музея. В разделе «Искусство стеклоделия» можно найти десятки различных предметов из стекла: витражей, фляг, ваз, украшений.

Коллекция «Удивительные механизмы» – это произведения ювелирного искусства с вмонтированными часовыми и музыкальными механизмами. Здесь есть несессер (чемоданчик для хранения мелких предметов) в форме яйца с часами и часы в форме тюльпана в кадке (цилиндрическая бочка, обтянутая обручами).

Трость с часами и музыкальным механизмом. Франция, Париж, конец 18 века. Фото: academy.hermitagemuseum.org