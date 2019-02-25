«Обещал – стой ровно»: история выдающегося режиссера Алексея Балабанова

Был далек от искусства

Детство Алексея Балабанова прошло в его родном городе Свердловске (ныне Екатеринбург). От искусства будущий режиссер был далек. Он, как и сверстники, мечтал о далеких странах и путешествиях.

После школы Алексей поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков. Стал переводчиком. Он рассказывал: «Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как “все побежали, и я побежал”. Единственное, чем я отличался от остальных, – я любил делать бомбы из наборов “Юный химик”. Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия».

С 1981 по 1983 год Балабанов проходил службу в Советской Армии на посту офицера военно-транспортной авиации. Побывал в странах Африки и Азии, воевал в Афганистане. Привычка носить тельняшку у Балабанова появилась под конец службы, когда его перевели в Военно-морской флот. Он говорил: «Я всегда ношу тельняшку, привык уже».

За два года службы Балабанов стал свидетелем противоречивых событий, услышал десятки армейских баек, начал смотреть на мир иначе. Военный опыт сильно повлиял на молодого юношу и впоследствии отразился в его кинолентах.

Первая работа и музыка

Работу ассистента режиссера на Свердловской киностудии Балабанов получает в 1983 году благодаря отцу, который занимал должность главного редактора объединения научно-популярных фильмов.

Параллельно Алексей поступает на режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, а также начинает интересоваться экспериментальным авторским кино и музыкой.

В Свердловске как раз развивается андеграундная культура, и появляется своя особая школа рока. Балабанов был лично знаком с участниками группы Nautilus Pompilius, чей дебютный альбом «Переезд» вышел в 1983 году. Музыку коллектива режиссер не раз использовал в своих фильмах.

Друг детства Балабанова Евгений Горенбург в интервью Юрию Дудю с улыбкой вспоминает: «Играл на гитаре Алексей очень плохо. А пел вообще просто отвратительно».

Кадр из фильма «Раньше было другое время» 1987 года. Фото: kinopoisk.ru

Первый фильм, переезд в Петербург, знакомство с Надеждой

Первый фильм «Раньше было другое время» Балабанов снял в 26 лет на Урале. Это была короткометражка. Как позднее вспоминал режиссер, его попросил о помощи оператор, которому не хватало ресурсов и бюджета на дипломную работу. Один день на сценарий, одна локация, массовка из обычных людей, на фоне – музыка друзей из группы Вячеслава Бутусова. Получилось хорошо.

В 1990 году Алексей заканчивает учебу и переезжает в Петербург. В этому моменту он уже имеет три короткометражные работы, а также сформированную цель – серьезно заняться кинематографом.

Через год Балабанов снимает свой первый полнометражный фильм под названием «Счастливые дни». Картина участвовала во внеконкурсной программе Каннского фестиваля и была отмечена премиями на различных показах в России. Кстати, после просмотра «Счастливых дней» на режиссера обратила внимание его будущая жена Надежда Васильева. Лично они познакомились позже.

Как вспоминает Васильева, Балабанов при виде ее сказал: «Ты в юбке. Ладно, подойдешь». Так два «человека со странными мозгами» (по словами оператора Сергея Остахова, снявшего cемь фильмов Балабанова) начали работать вместе. Надежда была художником по костюмам почти во всех фильмах Алексея.

В 1992-ом Балабанов совместно с продюсером Сергеем Сельяновым учредил кинокомпанию «СТВ», при содействии которой снял большинство фильмов. Они познакомились в 1987 году, когда еще с двумя ребятами поселились в соседние комнаты в одной квартире в общежитии.

До «Брата» был еще «Замок», снятый по философскому роману Франца Кафки. Фильм запомнился удачными визуальными решениями, а также искусной передачей чувств абсурда и клаустрофобии, заложенных в литературном источнике.

Фото: kinopoisk.ru

«Брат»

В 1997 году вышел фильм «Брат», а Балабанов стал одним из самых известных режиссеров в России. Помимо гран-при фестиваля «Кинотавр», картина получает призы различных фестивалей в Турине, Котбусе и Триесте.

Захватывающая и актуальная на тот момент история, написанная самим Балабановым, становится культовой, а Сергея Бодрова-младшего называют героем поколения. Однако из-за неприязни к иностранцам его также обвиняют в национализме и ксенофобии.

По замыслу Балабанова, некоторые герои фильма были переозвучены после съемок. Например, персонаж Виктора Багрова. Режиссер считал, что «озвучание – это второй раз “съемка фильма”». Как рассказывает Надежда Васильева, Балабанов всегда пытался совместить несовместимые вещи: «Роль одна. Ее сыграл артист. Потом эту же роль сыграл другой артист. И он [Балабанов] их взял и вместе склеил. Это же интересно». Алексей старался перемешивать не только образы, но и людей. Он считал, что так «появляется дополнительная энергия». По этой же причине он снимал только на пленку, потому что она делается из коров. «Это еще одна энергия, которая воспринимает человеческую энергию, пропускает через себя и влияет на зрителя», – рассказывает Надежда.

Через год Балабанов снимет наполненный символизмом фильм «Про уродов и людей», получивший премию «Ника». Картина также станет культовой на постсоветском пространстве.

В 2000 году выходит продолжение «Брата». Если первый фильм является артефактом эпохи, то «Брат 2» – скорее прощание с иллюзиями 1990-х годов. После выхода на экраны картина занимает первые места в рейтингах фильмов и саундтреков.

Фото: topwar.ru

«Я очень гордилась Лешей»

Позже Балабанов снимет фильм «Война» о события Второй чеченской войны с Сергеем Бодровым в роли капитана Медведева. Режиссера обвинят в неполиткорректности. В этом же году актер вместе со съемочной группой фильма «Связной» погибнет во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье.

Следующие работы режиссера выполнены в более ироничной манере. В 2005 году он снимет черную комедию «Жмурки», а через год – мелодраму с Ренатой Литвиновой «Мне не больно».

В 2007 году Балабанов выпускает свой самый сложный фильм «Груз 200», от съемок в котором отказывались многие артисты. Из-за обилия жестоких сцен картину запретили во многих городах России. Кассиры либо рекомендовали не ходить на фильм, либо отказывались продавать билеты.

Надежда Васильева вспоминает: «Я очень гордилась Лешей. Он сделал такое, которое не способен сделать ни один режиссер в нашей стране. Благодарна ему была за то, что он еще раз мне доказал, что круче него нет никого вообще».

В 2012 году у Балабанова было обнаружено онкологическое заболевание. В интервью он неоднократно намекал на свою скорую смерть и говорил, что работает над последним фильмом.

В 2013 году выходит фильм-притча «Я тоже хочу», главные герои которого ищут некую «Колокольню Счастья». В картине снимается и сам режиссер. «Я хочу, чтобы все было настоящее. Чтобы люди поверили. Вот и подумал – почему я сам не могу сыграть? И сыграл», – говорил Балабанов. Настоящая покосившаяся колокольня Запогостской церкви, показанная в фильме, обрушилась через сорок дней после смерти Балабанова 18 мая 2013 года.

Алексей Балабанов был человеком сдержанным и закрытым, а режиссером – сложным, требовательным и временами жестким. Однако он всегда с уважением и заботой относился к окружающим, включая актеров на съемочной площадке.

За свою карьеру Балабанов сумел не только создать несколько культовых картин, которые навсегда зафиксировали образ целой эпохи, но и повлиять на многих людей своим талантом и необычным взглядом на мир. А сам он говорил: «Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру – узнаю».

Фото: film.ru