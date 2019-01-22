Не хуже «Игры престолов»: топ-5 фэнтезийных сериалов

«Люцифер» (Lucifer) 2015

В центре сюжета – заскучавший и несчастный Люцифер Морнингстар. Повелитель преисподней оставил свой престол и отправился в Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Lux».

Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается отдыхом – вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/8.2 из 10

Жанр: фэнтези, драма, криминал

Вышло сезонов: 4

Фото: kinopoisk.ru

«Гримм» (Grimm) 2011-2017

Действие происходит в Портленде, где детектив из отдела убийств узнает, что является потомком группы охотников – «Гриммов». Они сражаются, чтобы сохранить человечество в безопасности от сверхъестественных существ.

Узнав о своей судьбе, и том, что он является последним из своего рода, Ник должен встать на защиту живых от от зловещих персонажей сборника сказок, которые проникли в реальный мир.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.7/7.8 из 10

Жанр: ужасы, фэнтези, драма, детектив

Вышло сезонов: 6

Фото: kinopoisk.ru

«Американские боги» (American Gods) 2017

Тень – человек со странным прошлым. Единственное, чего он хочет – это жить спокойной жизнью в стороне от проблем. Все переворачивается вверх дном, когда он узнает о гибели своей жены в результате несчастного случая.

По пути на похороны, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, Тени представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда.

Незнакомец знает о главном герое больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет еще больший шторм. И ничто с этого момента, включая его самого, не будет таким, как прежде.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/8.0 из 10

Жанр: фэнтези, драма, детектив

Вышло сезонов: 2

Фото: kinopoisk.ru

«Однажды в сказке» (Once Upon a Time) 2011-2018

Сюжет фэнтези разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда ее 10-летний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад, находит ее и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки.

У мальчишки нет никаких сомнений, что параллельно нашему существует альтернативный сказочный мир – город Сторибрук, в котором в итоге оказывается Эмма. Постепенно героиня привязывается к необычному мальчику и странному городу, жители которого «забыли», кем они были в прошлом.

Всему виной – проклятие Злой Королевы (приемной матери Генри), с помощью которого она остановила время в сказочной стране. Однако стоит протянуть руку – и сказка оживет. Эпическая битва за будущее двух миров начинается. Но, чтобы победить, Эмме придется принять свою судьбу.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.9/7.8 из 10

Жанр: фэнтези, мелодрама, приключения

Вышло сезонов: 7

Фото: kinopoisk.ru

«Страшные сказки» (Penny Dreadful) 2014-2016

Викторианский Лондон. Здесь никогда не было безопасности и спокойствия. Горожане заняты исключительно повседневными делами. Однако им следовало бы стать повнимательней, потому что на улицах британской столицы собирается нечисть самого разного толка, способная навести ужас на кого угодно.

С некоторыми представителями нечисти вы знакомы: демонический юноша Дориан Грей из романа Оскара Уайльда, многомудрый доктор Джекил вместе со своим альтер-эго мистером Хайдом, Франкенштейн со своим чудовищным творением, жаждущий крови граф Дракула из Трансильвании и его подручные-вампиры, а также другие, не менее зловещие сущности.

Начиная охоту за людьми, они делят Лондон между собой. Горожане в страхе. Однако о беде узнают охотники с нечистью. В числе положительных персонажей отметится и сам Ван Хельсинг.

Главный персонаж сериала – одиночка из Америки – Итан Чэндлер. Он попадает в ловушку вампиров и становится одержимым красотой загадочной женщины-медиума Ванессы Айвз. Так и начинается эта необычная история, которую сами авторы называют «психосексуальным хоррором».

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.4/8.2 из 10

Жанр: ужасы, фэнтези, драма

Вышло сезонов: 3

Фото: kinopoisk.ru