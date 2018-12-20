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Топ-6 небанальных фильмов для новогоднего настроения

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© Фото: kinopoisk.ru

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До Нового года осталось немного, а того самого настроения нет? Не беда, хорошие фильмы могут спасти ситуацию. «Санкт-Петербург.ру» подобрал несколько отличных кинолент с новогодней тематикой, которые вас точно порадуют и вдохновят подумать о чудесах.

«101 далматинец» (101 Dalmatians)

 

Английская рождественская история про злодейку Круэллу Де Виль, которая решает украсть ровно 101 далматинца,чтобы сшить из них пятнистое пальто.

Однако она еще не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких щенков не будут сидеть сложа руки.

Главная антагонистка этого фильма, кстати, занимает 39 место в списке «100 лучших героев и злодеев по версии AFI».

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 6.8/5.7 из 10

Жанр: комедия, криминал, приключения

Фото: kinopoisk.ru
 

«Чарли и шоколадная фабрика» (Charlie and the Chocolate Factory)

 

Тим Бертон – волшебник, а эта его сказка просто великолепна во всех отношениях. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры – мир шоколадной фабрики продуман здесь до мелочей.

Фильм точно способен подарить настоящее новогоднее настроение со вкусом мятного сахара из Шоколадной Комнаты или розовой сливочной помадки от Вилли Вонки.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/6.7 из 10

Жанр: фэнтези, комедия, приключения

Фото: kinopoisk.ru
 

«Кошмар перед Рождеством» (The Nightmare Before Christmas)

 

Снова Тим Бертон, только здесь он выступил в роли продюсера. Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном.

Под рождество Джек случайно попадает в город Рождества, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье.

Ему страшно захотелось испытать это чувство – дарить людям счастье. Поэтому он похитил Санта Клауса и занял его место. Результаты были, правда, самые плачевные, да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.0/8.0 из 10

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези

Фото: kinopoisk.ru
 

«Отпуск по обмену» (The Holiday)

 

Айрис, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. У нее тоже не все так гладко: она узнает, что любимый человек ей изменяет.

Две незнакомые друг с другом женщины находят друг друга в интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/6.9 из 10

Жанр: мелодрама, комедия

Фото: kinopoisk.ru
 

«Интуиция» (Serendipity)

 

В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы, Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу.

Они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она – в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но все будет не так просто.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.7/6.9 из 10

Жанр: мелодрама, комедия

Фото: kinopoisk.ru
 

«Лемони Сникет: 33 несчастья» (A Series of Unfortunate Events)

 

В один скверный пасмурный день на юных Бодлеров – Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко – обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей.

В жизни сирот появился опекун Граф Олаф (великолепный Джим Керри), который, как оказалось, совсем не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детишек.

Режиссер Бред Силберлин изначально планировал выпустить более «мрачный» фильм. Однако после тест-показа первых кадров киноленты «Paramount» и «DreamWorks», наоборот, решили сделать уклон в более «семейное» кино. Хотя выход картины был запланирован на декабрь, рекламная кампания была раскритикована за «анти-праздничное» настроение. Кому как, в общем.  

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.3/6.8 из 10

Жанр: фэнтези, комедия, приключения

Фото: kinopoisk.ru
 

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