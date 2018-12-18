В Русском музее нашли портрет Пушкина, который считался уничтоженным

Эксперты отдела технологических исследований Русского музея нашли портрет поэта Александра Пушкина, который считался утраченным. Его выполнил художник Кузьма Петров-Водкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Художник посчитал портрет неудачным и решил его уничтожить, нарисовав сверху картину «Колхозницы».

«Во время обследования картины "Колхозницы", хранящейся в собрании Русского музея, сотрудники отдела технологических исследований обнаружили под верхним слоем более ранее изображение. Исследование показало, что это портрет А. С. Пушкина, ранее считавшийся утраченным», – передает пресс-служба музея.

Очертания более раннего изображения на картине заметить довольно легко. Для проверки использовали специальную аппаратуру.

«Нас привлекло то, что по ней сразу же видно, что она написана поверх какого-то изображения. Дальше с помощью аппаратуры были проведены исследования, которые позволяют заглянуть под верхний слой с помощью инфракрасного излучения. Выяснилось, что это портрет Пушкина», – рассказали в Русском музее.

В дневниках Елены Петровой-Водкиной, дочери художника, говорилось: «Я отлично помню, как я к папе заглянула, а он в плохом настроении, говорит, “Что-то у меня не клеится с Пушкиным”. Вот образ не может никак схватить. Образ чувствует, а потом вдруг, ни с того, ни с сего, он берет ножик и режет картину».

Предполагалось, что портрет утрачен, так как были найдены обрезки картины. Теперь стало ясно, что художник лишь отрезал часть холста, а на оставшемся полотне написал новую работу.