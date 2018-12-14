В ЦПКиО имени Кирова 14 декабря откроется выставка «Алексей Баталов. Народный артист СССР»

На открытой площадке ЦПКиО имени Кирова «Верхняя аллея у пристани (2-й Елагин мост)» 14 декабря начнет работу планшетная выставка «Алексей Баталов. Народный артист СССР», посвященная одному из самых известных советских актеров, выдающемуся педагогу, активному общественному деятелю и режиссеру.

Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения артиста и подготовлена на основе фотоматериалов и документов, предоставленных ГКУ «Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга» (ЦГАЛИ Петербурга).

Алексей Баталов по праву заслужил народную любовь за блестящее исполнение ролей в фильмах «Большая семья» (1954), «Дело Румянцева» (1955), «Летят журавли» (1957), «Дорогой мой человек» (1958), «Девять дней одного года» (1961), «Москва слезам не верит» (1979).

Герои, сыгранные Баталовым, обладали общей чертой – интеллигентностью и силой духа. Они формировали образ хорошо воспитанного, правильного, надежного советского человека, каковым в жизни являлся и сам исполнитель. Актер был уверен, что должен играть героев, которые могут быть примером для подражания, воплощать идеальные образы, к которым следует стремиться.

Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 в актерской семье и с детства был окружен творческими людьми. Артист дебютировал на сцене театра в 14-летнем возрасте во время Великой Отечественной войны. В 1944 году впервые снялся в кино. В 1950 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего три года работал актером Центрального театра Советской Армии, где проходил срочную службу. В 1953–1956 годах играл на сцене МХАТа. В конце 50-х годов начал режиссерскую деятельность, которую совмещал со съемками в кино. В качестве режиссера выпустил три фильма: «Шинель» (1959), «Три толстяка» (1966), «Игрок» (1972).

В 60-е годы увлекся радиотеатром и много времени уделял ему. Голосом актера заговорили герои радиоспектаклей «Казаки» Л. Н. Толстого, «Белые ночи» Ф. М. Достоевского, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Поединок» А. В. Куприна, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира.

С 1975 года Алексей Баталов преподавал актерское мастерство во ВГИКе. С 1979 стал профессором, а с 1989 заведовал кафедрой актерского мастерства. Многие годы являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР, председателем комиссии Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) по премиям в области литературы, искусства и журналистики. Работал в Советском комитете защиты мира, Фонде мира, Ассоциации «Родина». С 2007 по 2013 год являлся президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Писал стихи и сценарии. Стал автором книг «Судьба и ремесло» (1984), «Диалоги в антракте», а также выпустил мемуары.

Алексея Баталова не стало 15 июня 2017 года. Народному артисту СССР 20 ноября 2018 года исполнилось бы 90 лет.

Планшетная выставка «Алексей Баталов. Народный артист СССР» представит зрителям фотографии и документы, рассказывающие о наиболее ярких и запоминающихся работах актера и режиссера, покажет творчество Баталова с малоизвестной стороны. Выставка продлится до 28 января 2019 года. Формат уличной выставки представит материалы для широкой аудитории посетителей парка, а более подробно с документами, рассказывающими о творческом пути Алексея Баталова, можно ознакомиться на экспозиции «Творить свое время», подготовленной ЦГАЛИ Петербурга, по адресу: улица Шпалерная, дом 34, по предварительной записи.

Где: ЦПКиО имени Кирова: Елагин остров, 4 (метро «Старая Деревня» или «Крестовский остров»)

Когда: с 14 декабря по 28 января с 06.00 до 23.00 (в праздничные дни с 10:00 до 22:00)

Сколько: по будним дням – вход в парк бесплатный; в выходные и праздничные дни – вход платный:для взрослых посетителей – 100 рублей; для учащихся, школьников, студентов дневной формы обучения, солдат и сержантов срочной службы – 30 рублей (льготные билеты приобретаются в кассах парка при предъявлении документа, подтверждающего льготу)