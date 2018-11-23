В Петербурге покажут более 90 работ Фриды Кало и Диего Риверы

В Петербурге пройдет выставка работ всемирно известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Картины можно будет увидеть в марте 2019 года в музее Фаберже, до этого два месяца они будут выставляться в московском «Манеже».

Вместе с произведениями Кало в Петербург привезут работы мексиканского художника Диего Риверы. Его произведения в Петербурге еще не выставляли.

Всего на выставке «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» представят более 90 экспонатов из Мексики, Европы и Латинской Америки. Она включает коллекции, которые покажут миру впервые.

На экспозиции представят архивные документы и одни из самых известных работ Фриды Кало: «Сломанная колонна», «Автопортрет с обезьянкой» и «Больница Генри Форда», а также исторически связанные с Россией картины.

На прошлой выставке Фриды Кало в Петербурге в 2016 году побывало более 100 тыс. человек. Тогда было представлено 32 полотна художницы.