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Александринский театр сможет проводить мероприятия и выставки на «Зенит-арене»

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© Фото: Евгений Асмолов / fc-zenit.ru

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Следующий год объявлен в России годом театра.

На VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме ФК «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с Александринским театром. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

В рамках партнерского соглашения планируется проведение совместных мероприятий, выставок на стадионе «Зенит-арена» и сотрудничество в проведении всероссийской театральной олимпиады.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уверен, что «футбол – это тоже театр». Он рассказал, что такое сотрудничество «будет очень полезно и для болельщиков, и для футболистов. «У нас большая “Газпром”-Академия, 1700 юных игроков. Знаю, что в Александринском театре 1700 мест, поэтому можем полностью занять весь зал», – пошутил Фурсенко.

Он выразил надежду, что болельщики «Зенита» теперь чаще станут посещать спектакли Александринского театра.

Фурсенко также добавил, что задачи футбольного клуба и Александринского театра похожи. «Даря людям эмоции, мы также стремимся заниматься просвещением аудитории и воспитанием молодого поколения», – сказал он.

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