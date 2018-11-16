Александринский театр сможет проводить мероприятия и выставки на «Зенит-арене»

На VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме ФК «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с Александринским театром. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

В рамках партнерского соглашения планируется проведение совместных мероприятий, выставок на стадионе «Зенит-арена» и сотрудничество в проведении всероссийской театральной олимпиады.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уверен, что «футбол – это тоже театр». Он рассказал, что такое сотрудничество «будет очень полезно и для болельщиков, и для футболистов. «У нас большая “Газпром”-Академия, 1700 юных игроков. Знаю, что в Александринском театре 1700 мест, поэтому можем полностью занять весь зал», – пошутил Фурсенко.

Он выразил надежду, что болельщики «Зенита» теперь чаще станут посещать спектакли Александринского театра.

Фурсенко также добавил, что задачи футбольного клуба и Александринского театра похожи. «Даря людям эмоции, мы также стремимся заниматься просвещением аудитории и воспитанием молодого поколения», – сказал он.