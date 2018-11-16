Русский музей запустил виртуальные экскурсии с аудиогидами от Урганта, Бутусова, Боярского и Дельфина

Социальная сеть «Одноклассники» и Русский музей запустили виртуальные экскурсии с аудиогидами, которые звучат голосами Ивана Урганта, Вячеслава Бутусова, Михаила Боярского, Дельфина и других популярных личностей.

Проект называется «Шедевры Русского» и включает 10 самых известных произведений из коллекции музея. Среди них работы Илья Репина, Казимира Малевича, Ивана Айвазовского Карла Брюллова, Михаила Врубеля и Павла Филонова.

Для каждой из картин записан отдельный аудиогид. Например, о картине «Взятие снежного городка» Сурикова расскажет Михаил Шац, «Последний день Помпеи» Брюллова озвучил Михаил Боярский, а история «Шестикрылого Серафима» Врубеля звучит голосом Ивана Урганта.

Аудиогидами стали Вячеслав Бутусов, Павел Деревянко, Сергей Мигицко, Дельфин, Аглая Тарасова, Евгения Игумнова и Дмитрий Хрусталев.

Кроме аудиогида на сайте можно посетить виртуальную экскурсию «360 градусов» и пройти тест о картинах.