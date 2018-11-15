До 17 ноября 15 петербургских музеев можно посетить бесплатно

В Петербурге с 15 по 17 ноября бесплатно работают 15 музеев. Акция проводится в рамках проведения международного культурного форума.

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В список бесплатных музеев попали Исаакиевский собор, Русский музей, Эрмитаж, музей Суворова, Гатчинский заповедник и другие музеи Северной столицы. Они работают по специальному расписанию.

В дни форума лидеры российского и мирового арт-сообщества, а также ведущие деятели культуры выступят с лекциями.

Чтобы посетить форум и музеи, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и скачать бесплатные электронные билеты на интересующие события в личном кабинете.