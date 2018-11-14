В Петербурге покажут фильм, который создавали 30 лет, с Хокингом, Боуи, Линчем и Тарантино

Документальный фильм немецкого режиссера Германа Васке «Почему мы креативны?» выйдет в прокат 13 декабря. Дата показов в Петербурге уточняется.

Фильм расскажет о 30-летнем путешествии Васке по всему миру, во время которого он общался с ключевыми фигурами нашей эпохи.

Он задавал вопрос о природе креативности тем, кто не просто преуспел в своей сфере, но и преобразил ее.

Всего Васке побеседовал со 101 человеком, в том числе со Стивеном Хокингом, Дэвидом Боуи, Джимом Джармушем, Умберто Эко, Дэвидом Линчем, Дэмьеном Хёрстом, Бьорк, Мариной Абрамович, Далай-ламой, Квентином Тарантино, Ником Кейвом, Славоем Жижеком и многими другими режиссерами, философами, музыкантами и художниками, лауреатами премии «Оскар» и Нобелевской премии, мировыми звездами политики, бизнеса и науки.

В мировой прокат фильм вышел 1 сентября 2018 года.

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