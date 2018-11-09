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Не хуже «Шерлока»: топ-5 детективных сериалов

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Сериал «Шерлок»
© Фото: kinopoisk.ru

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«Шерлока» можно считать эталоном детективного сериала с одним или двумя главными персонажами в центре событий. Ориентируясь на него, «Санкт-Петербург.ру» подобрал сериалы, которые не уступают ни актерской игрой, ни сюжетными поворотами.

«Как избежать наказания за убийство» (How to Get Away with Murder)

 

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Благодаря острому уму и успешной практике, она может разломать в суде практически любое дело.

Китинг преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Уверенный адвокат не подозревает, что лекции стали методическим пособием, следуя которому можно никогда не быть осужденным за убийство.

Сериал в 2014-15 годах получил много наград и высоких оценок критиков. За главную роль в сериале Виола Дэвис даже получила «Эмми».

Жанр: триллер, драма, криминал

Вышло сезонов: 5

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Доктор Кто» (Doctor Who)

 

Доктором себя называет инопланетянин-гуманоид. Он путешествует через время и пространство в космическом корабле, который снаружи выглядит как полицейская будка 50-х годов.

Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки. Он путешествует вместе со своими компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая Землю от бесчисленных врагов.

Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 года, его возобновили в 2005-м. За все время в роли Доктора побывали 13 актеров.

Жанр: фантастика, драма, комедия

Вышло сезонов: 11

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Обмани меня» (Lie to Me)

 

Небольшой сериал, который рассказывает про доктора Лайтмана и его команду. Лайтман считает, что все вокруг лгут и чтобы доказать это, ему достаточно всего лишь пару минут пообщаться с человеком.

Любое движение, жест, любое неосторожное слово могут выдать лжеца, надо лишь уметь это увидеть. Среднестатистический человек врет три раза за десять минут разговора. Задача доктора Лайтмана и его коллег – распознать эту ложь, и, используя свои таланты, они спасают от тюрьмы невиновных и сажают за решетку преступников.

Может ли человек быть счастлив, если видит, что все вокруг постоянно лгут?

Жанр: триллер, драма, криминал

Вышло сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Лютер» (Luther)

 

История о выдающемся детективе Джоне Лютере, показывающая, что грязный полицейский и грязные методы – разные вещи. Успешность Лютера заключается в высокой раскрываемости преступлений, благодаря его нестандартным методам, которые он использует для поимки опаснейших преступников Лондона.

Вышло на данный момент 17 серий.

Жанр: триллер, драма, криминал

Вышло сезонов: 4

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Ганнибал» (Hannibal)

 

Уилл Грэм – одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет.

Когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

Это сериал про Ганнибала Лектора, поэтому он местами жестокий.

Жанр: триллер, криминал, драма

Вышло сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Фото: kinopoisk.ru
 

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