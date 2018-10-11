На Большой Посадской появится памятник поэту Михаилу Дудину

В Северной столице появится памятник поэту Михаилу Дудину. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятник будет установлен в сквере на Большой Посадской улице между домами №6, №8 и №10 до конца апреля 2019 года.

Градостроительный совет при правительстве Петербурга только с третьего раза одобрил памятник поэту. В итоге было внесено много правок: изменился масштаб памятника (монумент решили уменьшить с 2,9 метров до 2,5 метра) и его подача.

В Выборгском районе города уже есть монумент Михаилу Дудину. Кроме того, на доме №8 по Малой Посадской улице, в котором жил поэт, висит памятная доска. Улица в муниципальном округе Парнас также названа в честь поэта.

Дудин станет первой личностью в Петербурге, которой ставится памятник за счет бюджета города.

Михаил Дудин – русский и советский поэт, переводчик и журналист, военный корреспондент, а также сценарист. Автор текстов песен и более 70 книг со стихами.