Фасад Исаакиевского собора закроют строительными лесами для проверки

КГИОП выдал разрешение на обследование перекрытий колоннады, облицовки и карнизных свесов Исаакиевского собора. Проверка будет проводиться для дальнейшей реставрации смотровой площадки памятника. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Помимо этого будет проверено состояние гранитного цоколя и исторической облицовки собора, которая выполнена из рускеальского мрамора. Для этого с северо-западной стороны храма будут выставлены строительные леса. Все работы должны быть завершены в мае 2019 года, говорится на сайте комитета.

Колоннада во время работ останется открытой для посетителей.

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В Исаакиевском соборе завершается ремонт части интерьеров. Выполнена очистка бронзового и золоченого декора и отреставрирована живопись.