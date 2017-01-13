Новым главным художником Петербурга назначили Алексея Моора

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга назначил Алексея Моора главным художником города. Он занял должность в понедельник, 9 января. Об этом сообщается на сайте КГА.

Моор окончившил отделение монументально-декоративной живописи в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Мухиной. В настоящее время он работает художником-реставратором, на 17 объектах он выполнял роспись в интерьере и мозаичные работы, сообщается на сайте петербургской арт-галереи "Борей".

Главный художник Петербурга возглавляет управление эстетики и монументального искусства комитета по градостроительству и архитектуре. Он занимается вопросами установки новых памятников, рекламы и информационных конструкций, а также эстетикой городской среды.

Предыдущий главный художник Петербурга Александр Попов находился на должности 1,5 года. Причина его ухода не сообщается.