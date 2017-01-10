Петербуржцы смогут увидеть "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" за полцены

Жители Петербурга смогут купить билеты на спектакли и балеты за полцены. Акция пройдет в Александринском театре, Большом драматическом театре имени Товстоногова и Театре имени Ленсовета.

Билеты в Александринский театр со скидкой в 50% будут продаваться до 14 января. В акции участвуют балеты "Золушка", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро", которые представят артисты театра Консерватории.

В Театре имени Ленсовета акция "Навстречу искусству. 2017 год" будет действовать 17 января с 10:00 до 20:00. По скидке можно будет купить билеты на февральские спектакли.

Купить билеты в БДТ по сниженным ценам можно до 20 января. Специальное предложение действует на ряд январских спектаклей театра.

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также условия акций можно уточнить в театральных кассах ДТЗК, по телефону колл-центра ДТЗК 380-80-50 и на сайте bileter.ru.

Адреса театральных касс ДТЗК можо узнать здесь.