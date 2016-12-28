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Петербуржец прославился снимками города, сделанными через фоторамку

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© Фото: instagram.com/ru.roman
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    Молодой человек снимает пейзажи Северной столицы, а при помощи рамки для фотографий подчеркивает какую-либо деталь.

    В интернете набирают популярность фотографии Петербурга, снятые через фоторамку. Их делает молодой человек по имени Роман. Он снимает городские пейзажи, а при помощи рамки для фотографий подчеркивает какую-либо деталь.

    По словам Романа, первый подобный снимок он сделал вместе со своей девушкой для фотоконкурса в 2015 году, сообщает TJournal. Позднее идея стала развиваться при помощи аккаунта в Instagram.

    Молодой человек добавил, что у него всего три рамки из обычного фотомагазина и он всегда их носит с собой. Сами снимки Роман делает на телефон.

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