Петербуржец прославился снимками города, сделанными через фоторамку

В интернете набирают популярность фотографии Петербурга, снятые через фоторамку. Их делает молодой человек по имени Роман. Он снимает городские пейзажи, а при помощи рамки для фотографий подчеркивает какую-либо деталь.

По словам Романа, первый подобный снимок он сделал вместе со своей девушкой для фотоконкурса в 2015 году, сообщает TJournal. Позднее идея стала развиваться при помощи аккаунта в Instagram.

Молодой человек добавил, что у него всего три рамки из обычного фотомагазина и он всегда их носит с собой. Сами снимки Роман делает на телефон.