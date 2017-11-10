В Петербурге открылась выставка Сергея Соловьева "Нога судьбы". Ретроспектива творчества режиссера за последние пять лет заняла два этажа музея "Эрарта".

На выставке можно увидеть фотографии авторства Соловьева, многочисленные костюмы, в том числе платья из фильма "Анна Каренина", а также арт-объекты, например, скульптуру Виктора Цоя на мотоцикле.

Фото: Евгения Чернышова / "Санкт-Петербург.ру"

Формально выставка представляет собой отчет о проделанной работе режиссера за последние пять лет. Сам же мэтр на открытии заявил: "Зачем эта выставка? Я не знаю, зачем. По линии отца я петербуржец. Самые счастливые годы моей жизни прошли здесь. Поэтому я хотел сделать выставку для всех моих питерских друзей. Больше никаких мыслей у меня не было".

Открытие продолжилось "квартирником" – творческой встречей со зрителями, на которой Соловьев рассказал о том, как рождались замыслы фильма "Асса" и других картин, а также о своих друзьях и соратниках.

Объяснил режиссер и необычное название выставки – так называется песня близкого друга Соловьева Бориса Гребенщикова: "Как-то я шел по Тверской улице в Москве и увидел афишу: на ней был Борис Гребенщиков и подпись - "нога судьбы". В этот момент я понял, что фраза "рука судьбы" совершенно неверная. Конечно же, только нога. Причем у меня левая".

Сегодня же, 10 ноября, в 20:00 в поддержку выставки Борис Гребенщиков и "Аквариум" дадут концерт в "Эрарте", на котором прозвучат песни, так или иначе связанные с фильмами Сергея Соловьева. Выставку можно посмотреть в музее ежедневно с 10:00 до 22:00 до 11 февраля.