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«Город трагической красоты»: места Дмитрия Лихачёва в Петербурге

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© Фото: lihachev.ru

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Академик и почётный гражданин Петербурга описывал родной город как «гигантскую театральную сцену». С Северной столицей была связана вся жизнь Лихачёва.

Первый дом

 

Местом рождения Дмитрия Сергеевича в 1906 году был не самый приметный дом на Английском проспекте. Здание, построенное архитектором Анатолием Миллером, было относительно новым – его возвели в 1898 году.

Квартиру семья Лихачёва снимала. Здесь они пробыли до весны 1907 года, после чего переехали сначала в Репино, а затем – на Офицерскую улицу (нынешнюю улицу Декабристов).

На доме на Английском до сих пор так и не установили памятную доску.

Где: Английский проспект, 20

Фото: boris-mavlyutov.livejournal.com
 

Дом детства

 

На улице Декабристов Лихачёв прожил с семьёй пять лет. У академика было много впечатлений об этом времени, которыми он делился позднее.

«Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет», – писал Дмитрий Сергеевич.

В этом же здании в конце 1890-х годов жил Осип Мандельштам.

Где: улица Декабристов, 17

Фото: alfa-delta.livejournal.com
 

Школа Лентовской

 

В школе №47, ранее именовавшейся Лентовской, на Петроградской стороне Лихачёв учился четыре класса. Он поступил в неё в 1920 году.

«В последних классах Лентовской школы ученики стремились вырабатывать свои собственные взгляды на мир. Иметь своё мировоззрение было очень важно для самоутверждения подростков, и думая над смыслом всего существующего, подростки редко приходили к выводу, что эгоизм им необходим», – вспоминал академик.

В его честь школу назвали в 2000 году. Распоряжение было выдано губернатором Петербурга Владимиром Яковлевым.

Где: Плуталова улица, 24

Фото: citywalls.ru
 

Петроградский университет

 

На факультет общественных наук Лихачёв поступил в 16 лет, а окончил в 1928 году. Он защитил две дипломные работы – по Шекспиру в России в конце XVIII – начале XIX века и о повестях, посвященных патриарху Никону.

«Такого созвездия учёных — литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире», – считал Лихачёв.

Почти сразу после окончания учёбы его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности из-за участия в кружке «Космическая академия наук». В лагере он проведёт три года.

Где: Университетская набережная, 7

1955 год. Фото: pastvu.com
 

«Хельфернак»

 

Название «Хельфернак» расшифровывается как «Художественно литературная, философская и научная академия». Организатором школьного кружка был философ и литературовед Иван Андреевский.

«Расцвет «Хельфернака» приходился примерно на 1921-1925 годы, когда в двух тесных комнатках Ивана Михайловича Андреевского на мансардном этаже дома по Церковной улице №2 (ныне улица Блохина) каждую среду собирались и маститые учёные, и школьники, и студенты. <...> Доклады были самые разнообразные – на литературные, философские и богословские темы. Обсуждения бывали оживлёнными. Комнатки Андреевского никогда не бывали пустыми», – так описывал кружок Лихачёв.

В конце 1920-х годов Андреевского арестовали за организацию религиозно-философского кружка – к тому времени «Хельфернак» превратился в «Братство святого Серафима Саровского».

Где: улица Блохина, 12

Фото: citywalls.ru
 

Дом на Ораниенбаумской

 

В здании для сотрудников типографии семья Лихачёва жила с 1917 по 1929 год. Дмитрия Сергеевича арестовали в этой же квартире в феврале 1928 года.

«Восьмого февраля под утро за мной пришли: следователь в форме и комендант наших зданий на Печатном дворе Сабельников. Сабельников был явно расстроен (потом его ожидала та же участь), а следователь был вежлив и даже сочувствовал родителям, особенно, когда отец страшно побледнел и повалился в кожаное кабинетное кресло. Следователь поднёс ему стакан воды, и я долго не мог отделаться от острой жалости к отцу», – напишет Лихачёв в «Воспоминаниях».

Где: Ораниенбаумская улица, 27

Фото: citywalls.ru
 

Пушкинский дом

 

В Институте русской литературы, который также известен как Пушкинский дом, Лихачёв начал работать в 1938 году. Изучению древнерусской литературы он потратил более 60 лет.

Пока Дмитрий Сергеевич находила в Ленинграде во время блокады, он дежурил на крыше института, чтобы тушить зажигательные бомбы.

В 1950 году в серии «Литературные памятники» Лихачёв подготовил перевод «Повести временных лет». Уже через несколько лет он стал членом-корреспондентом Академии наук СССР и руководителем сектора древнерусской литературы института.

Где: набережная Макарова, 4

1957 год. Фото: pastvu.com
 

Дом на 2-м Муринском

 

Последним местом жизни Дмитрия Сергеевича был дом на 2-м Муринском проспекте, рядом с площадью Мужества и неподалёку от Политехнического университета.

В квартиру под номером 16 переехал в 1964 году. В ней он жил вплоть до своей смерти в 1999 году.

Через год после кончины академика на здании установили мемориальную доску. Позднее его имя получил сквер напротив дома, а также аллея, проходящая от улицы Орбели до Болотной улицы.

Однажды Лихачёва избили в подъезде дома. В 1975 году он отказался подписать письмо против академика Андрея Сахарова, после чего некий мужчина напал на него. Дмитрия Сергеевича ударили в живот и в сердце, из-за чего сломались два ребра. В следующем году по той же причине квартиру Лихачёва подожгли.

Где: 2-й Муринский проспект, 34

Фото: ixbt.photo
 

Площадь Академика Лихачёва

 

В честь Лихачёва в 2006 году, когда отмечалось 100 лет со дня его рождения, назвали безымянную площадь на Петроградской стороне у Биржевого моста.

На ней установили памятный камень, на котором изображён академик. На мемориале также написано, что Лихачёы был учёным, общественным деятелем и почётным гражданином Петербурга. Звание ему присудили в 1993 году, он был первым, кто его удостоился.

Фото: vk.com/peterburg_krasiv
 

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