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«Учеба – это не просто сидеть и рисовать»: жизнь и творчество Анатолия Демы

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© Фото: vk.com/id134677526

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кем был профессор и автор скульптур академика Павлова, Анатолия Собчака и Пушкина.

В Петербурге в субботу, 13 апреля, на 82-м году жизни скончался народный художник России Анатолий Дема. Скульптора госпитализировали еще в феврале 2019 года, когда у него было подозрение на инсульт.

Дема возглавлял кафедру монументально-декоративной скульптуры в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица и был автором нескольких известных памятников. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, благодаря каким работам запомнится скульптор.

«Я старался учиться, где только можно»

 

Анатолий Гордеевич рассказывал, что его предки были лесниками. В колхозе работали и отец, и дед, который хорошо рисовал, поэтому любовь к искусству у Демы появилась в раннем возрасте.

«Мне захотелось приехать в Петербург. Не в Москву или еще куда-то, а именно в Петербург, в Высшее художественно-промышленное училище. Я знал, что там есть отделение мастеров, а для меня это было главным», – говорил скульптор в беседе с реставратором Саввой Ямщиковым для журнала «Завтра».

Деме удалось попасть в институт, где учился на отделении мастеров и граверов. По словам Демы, именно Высшее художественно-промышленное училище дало ему базу для дальнейшего развития в искусстве.

«Я старался учиться, где только можно: в запасниках, в музеях, в архиве каком-то. Учеба – сложный процесс, это не просто сидеть и рисовать, рисовать, рисовать. Можно рисовать всю жизнь, и все равно не выполнить те задачи, которые ты должен выполнить», – делился он мыслями.

Дема – второй справа. Фото: vk.com/stieglitzacademy
 

«Институт наш, я повторяю, уникален»

 

Скульптор рассказывал, что вскоре после окончания учебы размышлял над возвращением в родной регион, однако жизнь сложилась иначе. «Мне Петербург дал очень много. Правда, сомнения были. Думал, может, надо вернуться на Урал, к своим истокам, природе. Что-то еще поискать, как-то по-другому посмотреть на свое дело», – вспоминал Дема.

По мнению художника, «судьбе было нужно», чтобы он остался в городе на Неве и стал преподавать в институте, где учился. «А институт наш, я повторяю, уникален. Сейчас я заведую кафедрой скульптуры. Ребята интересные, новые совершенно. И я им завидую, потому что они начинают с азов», – сказал Дема.

За всю карьеру он сделал несколько сотен работ, за что получал различные награды. В частности, у него есть почетная медаль барона Александра фон Штиглица. «Вообще я считаю, что художник не должен много делать вещей. Пусть будет мало, но интересных, раскрывающих образ своего времени», – говорил скульптор.

Фото: vk.com/stieglitzacademy
 

Павлов и подводники

 

Одной из наиболее известных работ Демы стал памятник Ивану Павлову, ученому и лауреату Нобелевской премии. Увидеть монумент можно на Тифлисской улице, неподалеку от Биржевого моста.

Скульптуру установили в 2004 году – в честь столетия с момента вручения Павлову Нобелевской премии. На пьедестале статуи написана цитата ученого: «Наука составляет первенствующую силу в человеческой жизни».

Спустя четыре года Дема вместе с архитектором Вадимом Тимониным сделал памятник к столетию подводного флота России. Монумент разместили на углу Рижского проспекта и улицы Степана Разина, рядом с «Адмиралтейскими верфями».

Композиция представляет собой четыре морские мины, памятные доски, конструкцию с трубами, волнами и подводной лодкой. В конструкции хранится капсула для потомков, в которой написано, что создание памятника – «дань глубокого уважения нынешнего поколения петербуржцев подвигу моряков-подводников и кораблестроителей, обеспечивших защиту Отечества на морских рубежах».
Фото: 2gis.ru; citywalls.ru
 

В числе последних работ Демы – памятник хирургу Федору Углову на Петроградской стороне. Его открыли в 2016 году на углу улиц Рентгена и Льва Толстого, возле кафедры госпитальной хирургии Первого меда, которую академик углов возглавлял больше 40 лет.

Под авторством Демы также значатся мемориальная доска Юрию Гагарину на проспекте, названном в честь космонавта, памятник подопытной кошке во дворе главного здания СПбГУ, монумент в честь фрегата «Крейсер» на Пироговской набережной.

Работы скульптора есть не только в Северной столице, но и других городах. Например, в Тбилиси стоит памятник первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку, а в Сургуте – поэту Александру Пушкину.

«Там Пушкин двадцатилетний, а наверху летит муза. Много было замечаний: зачем муза летит над Пушкиным? Ведь Пушкин и сам муза! Но я увидел именно это – доминанта, а рядом мимолетно проносится такая красавица русская с веночком. Как в его стихотворении:

"В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой – и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже тогда наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов"».

 

Фото: in-news.ru
 

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