Эрмитаж пригласил петербуржцев на экскурсии по выставкам шедевров Лейденской коллекции и музеев Вены

В конце первой рабочей недели 2019 года Эрмитаж запустит новую экскурсионную программу. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В пятницу, 11 января, в 18:45 состоится экскурсия «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». На нее также можно попасть 12 и 13 января в 14:45.

В воскресенье, 13 января, горожане смогут попасть на экскурсию «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций». Она пройдет в 15:30.

Выставка произведений голландской живописи XVII века из Лейденской коллекции проходит в Эрмитаже с начала сентября 2018 года. Она закроется 13 января.