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Мик Джаггер представит балет по песням The Rolling Stones в Мариинском театре в 2019 году

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© Фото: Instagram / @mickjagger

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Премьера балета пройдет в Петербурге, а затем его покажут в Нью-Йорке.

Британский музыкант Мик Джаггер собирается представить в Петербурге балет на музыку своей группы The Rolling Stones. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель вокалиста рассказал, что в балет уже вошли песни «You Can’t Always Get What You Want», «Paint It Black» and «She’s a Rainbow». Главную партию в постановке исполнит 31-летняя балерина Мелани Хамрик.

Планируется, что произведение сначала покажут в апреле 2019 года в Мариинском театре, а после – в Линкольн-Центре в Нью-Йорке.

Джаггер побывал в Петербурге летом 2018 года, года в Северной столице проходил Чемпионат мира по футболу. Он посетил игру сборных Франции и Бельгии на стадионе «Газпром Арена». По словам музыканта, ему понравился визит в Петербург.

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