Radiohead и The Cure внесут в Зал славы рок-н-ролла

Британские группы The Cure и Radiohead в 2019 году внесут в Зал славы рок-н-ролла. Торжественная церемония, которая будет 34-й по счету, состоится 29 марта.

Radiohead были в списке кандидатов еще в прошлом году, но жюри их не выбрало. Гитарист группы Джонни Гринвуд подчеркнул, что его это не волнует.

Помимо Radiohead и The Cure, членами Зала славы станет певицы Джанет Джексон и Стиви Никс, а также группы Roxy Music, Def Lepard и The Zombies. Никс ранее попала в туда в составе группы Fleetwood Mac.