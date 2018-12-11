Здания казарм лейб-гвардии Преображенского полка на Радищева стали региональными памятниками

Пять зданий комплекса казарм лейб-гвардии Преображенского полка в Петербурге признали памятниками регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В реестр вошли третий офицерский корпус и его флигель, девятая, десятая и одиннадцатая солдатские казармы и флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона на улице Радищева.

«Здания являются неотъемлемыми элементами ансамбля Преображенского полка, представляют ценность с точки зрения типологии и стилистики. Решенные в стиле классицизма, они включены в уличный фронт застройки улицы Радищева, относятся к разным типам построек военного ведомства», – отметили в КГИОП.

Казармы построили в начале XIX века. В 1970-е годы в них располагался Ленинградское высшее военное инженерное училище связи, а позднее – Санкт-Петербургский военный университет связи.