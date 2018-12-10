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Путин и Беглов поздравили дирижера и почетного гражданина Петербурга Темирканова с 80-летием

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© Фото: «Петербургский дневник»

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Юрий Хатуевич стал руководителем Санкт-Петербургского симфонического оркестра 30 лет назад.

Президент России Владимир Путин поздравил дирижера Юрия Темирканова с юбилеем. Художественному руководителю Санкт-Петербургского симфонического оркестра 10 декабря исполнилось 80 лет.

«О вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе без преувеличения знает каждый, кто ценит и любит классическую музыку, гордится уникальными традициями отечественной дирижерской школы», – говорится в поздравлении главы РФ.

Премьер-министр Дмитрий Медведев добавил, что благодаря Темирканову произведения великих автором звучат с особым смыслом. Он отметил интерес дирижера к молодым музыкантам.

Почетного гражданина Петербурга поздравил и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. «Ваш дирижерский стиль – это гармоничное сочетание уникального мироощущения и профессионального мастерства, щедрой эмоциональности и самоотверженного труда», – заявил он.

Темирканов руководит оркестром Санкт-Петербургской государственной филармонии с 1988 года. В 1981 году ему дали звание народного артиста СССР, а позднее он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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