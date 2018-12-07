Вышел трейлер фильма «Мстители: Финал»

В интернете появился трейлер фантастического фильма «Мстители: Финал». Ролик опубликован на YouTube-канале российского подразделения Marvel.

В видео фигурируют Железный человек, Соколиный глаз, который отсутствовал в предыдущем фильме, а также Человек-муравей.

Фильм «Мстители. Финал» будет продолжением «Войны бесконечности». Он выйдет в российский прокат 25 апреля 2019 года.

Режиссерами картины выступили Энтони и Джо Руссо. Они работали над другими фильмами вселенной Marvel, в том числе «Первый мститель: Противостояние» и прошлой частью «Мстителей».

Видео: YouTube / MARVEL Россия