Вышел трейлер реймека «Короля Льва»

Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку мультфильма «Король Лев» 1994 года. Он появился в официальном YouTube-канале компании.

В ролик попал момент из начала мультфильма, когда животные сбегаются к скале, чтобы увидеть рождение львенка — наследника короля Муфасы.

Саундтреком видео стала песня «Cirle Of Life». Изначально она звучала в оригинальном мультфильме.

Режиссером нового «Короля Льва» стал Джон Фавро, известный по фильмам «Железный человек» и «Книга джунглей». Персонажей озвучили Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе и другие знаменитости.

Видео: YouTube / Walt Disney Studios