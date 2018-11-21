«Цыпленок Цыпа» возглавил список худших мультфильмов Disney

Мультфильм «Цыпленок Цыпа» 2005 года признали худшим произведением студии Disney. Об этом сообщает портал Collider, составивший список из 57 анимационных лент.

По мнению критиков, зрители почти сразу же забыли мультфильм, потому что он был «действительно плох». На портале Rotten Tomatoes средняя оценка критиков составляет 37% из 100%.

В топ-3 худших мультфильмов также вошли «Лис и пес» 1981 года и «Не бей копытом» 2004 года.

Главным произведением Disney критики считают «Пиноккио» 1940 года. Это первый мультфильм, который получил премию «Оскар» в двух номинациях.

Второе место лучших анимационных лет заняла «Спящая красавица» 1959 года, третье – «Фантазия» 1940 года. Критики поставили в топ-10 «Бэмби» 1942 года, «Короля льва» 1994 года и «Медвежонок Винни и его друзья» 2011 года.