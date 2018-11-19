Российская премьера шоу Blue Man Group пройдет в Петербурге 20 ноября

Во вторник, 20 ноября, начнется первый петербургский тур шоу Blue Man Group. Выступления пройдут в спорткомплексе «Юбилейный».

Нью-йоркское шоу существует с 1991 года, за 27 лет с ним познакомились более 35 млн человек по всеми миру.

Каждое выступление Blue Man Group совмещает в себе музыку, искусство, юмор и современные технологии. «Синие инопланетяне», используя необычные предметы, воздействуют сразу не все чувства зрителей.

Первое петербургское шоу будет премьерой в России. После ряда выступлений в Северной столице, последнее из которых пройдет 25 ноября, Blue Man Group отправятся в Москву, Казань Тольятти, Екатеринбург, Пермь, Ярославль и Краснодар. Приобрести билеты можно здесь.

Где: проспект Добролюбова, 18

Когда: с 20 по 25 ноября

Сколько: от 1900 рублей