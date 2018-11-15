Петергоф признали самым посещаемым музеем России в 2018 году

Самым посещаемым музеем России в 2018 году стал музей-заповедник «Петергоф». Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский на Международном культурном форуме в Петербурге.

Глава ведомства отметил, что всего музеи страны посетили 125 млн человек. По его словам, это на 40% больше, чем в 2012 году.

«Хочу обратить внимание на потрясающую цифру роста доходов федеральных музеев от оказанных услуг – плюс 123% за пять лет», – передает РИА «Новости» слова Мединского.

Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 15 по 17 ноября. Его проводят в городе на Неве в седьмой раз.