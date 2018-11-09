Россияне назвали «Дурака» Быкова лучшим отечественным фильмом последних 15 лет

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» назвали картину «Дурак» Юрия Быкова фильмом, который больше других изменил отношение к российскому кино за последние 15 лет. Об этом сообщает портал «Кинопоиск», который провел соответствующий опрос.

Автора фильма пользователи признали режиссером, который сделал самый большой вклад в российский кинематограф за этот же период.

Помимо этого, Константина Хабенского назвали актером, который часто появляется на экране, но зрители ему всегда рады. Актрису Ирину Горбачеву во «Вконтакте» считают человеком, которому можно доверить будущее российского кино.

Пользователи соцсети отметили, что среди всех завершившихся сериалов больше всего хотели бы увидеть продолжение «Бригады». Героем поколения они признали Антона Городецкого, главного героя фильма «Ночной дозор», которого сыграл Хабенский.

В пресс-службе «Кинопоиска» отметили, что в опросе участвовали почти 80 тыс. человек.