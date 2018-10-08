«Собибор» вошел в лонг-лист премии «Оскар»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» попала в список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщили организаторы в понедельник, 8 октября.

Картина Хабенского стала одним из 87 претендентов. В список также вошли белорусский фильм «Хрусталь» Дарьи Жук, лента «Донбасс» Сергея Лозницы и другие произведения.

Шорт-лист премии станет известен 22 января. Церемония вручения «Оскара» пройдет 24 февраля.

Фильм «Собибор» – дебютная работа Хабенского в качестве режиссера. Она посвящена реальной истории, случившейся в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор в Польше.