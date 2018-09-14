«Яндекс» выяснил, что почти половина памятников Петербурга посвящена войне

Большинство памятников Петербурга посвящены военной тематике. Об этом сообщил «Яндекс» со ссылкой на данные «Народной карты».

С войной связаны 47,7% монументов, что меньше, чем в среднем по стране (60%). Чаще всего в названиях местных памятников встречаются слова «моряк», «военный» и «летчик».

На второе место попали монументы, посвященные государственным деятелям (27,5). С культурой связаны 12,4% памятников, с хозяйством и наукой – 11,8%. В топ-5 также вошли памятники репрессиям (0,7%).

Чаще всего увековечивают память Владимира Ленина, Петра Первого, Сергея Кирова, Александра Пушкина и Александра Попова. Среди животных особенностью Петербурга стали львы.