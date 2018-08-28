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В Царском Селе впервые за 30 лет запустили Мраморный фонтан (ФОТО)

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© Фото: ГМЗ «Царское Село»
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    Запуску предшествовал ремонт стоимостью 16 млн рублей, который продлился полтора года.

    В музее-заповеднике «Царское Село» после реконструкции включили Мраморный фонтан, самый большой в Екатерининском парке. Он не работал на протяжении 30 лет.

    Ремонт начался в конце 2016 года, отметили в пресс-службе заповедника. Специалисты Царскосельской янтарной мастерской разобрали разрушенную гидроизоляцию, восстановили мраморные элементы фонтана и боковые стенки и произвели другие работы общей стоимостью более 16 млн рублей.

    В торжественной церемонии запуска участвовали артистки Императорской школы русского балета под руководством Александры Антонелли. Они выступали под музыку Петра Чайковского и Винченцо Беллини.

    Мраморный фонтан сделал в 1866 году скульптор Грациозо Ботта по проекту архитектора Александра Видова. В годы Великой Отечественной войны объект практически не пострадал.

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