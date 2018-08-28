В Царском Селе впервые за 30 лет запустили Мраморный фонтан (ФОТО)

В музее-заповеднике «Царское Село» после реконструкции включили Мраморный фонтан, самый большой в Екатерининском парке. Он не работал на протяжении 30 лет.

Ремонт начался в конце 2016 года, отметили в пресс-службе заповедника. Специалисты Царскосельской янтарной мастерской разобрали разрушенную гидроизоляцию, восстановили мраморные элементы фонтана и боковые стенки и произвели другие работы общей стоимостью более 16 млн рублей.

В торжественной церемонии запуска участвовали артистки Императорской школы русского балета под руководством Александры Антонелли. Они выступали под музыку Петра Чайковского и Винченцо Беллини.

Мраморный фонтан сделал в 1866 году скульптор Грациозо Ботта по проекту архитектора Александра Видова. В годы Великой Отечественной войны объект практически не пострадал.