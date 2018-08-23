Рэпер Снуп Догг выпустит книгу с рецептами макарон с сыром и других блюд

Культовый рэпер из США Снуп Догг анонсировал выход своей кулинарной книги From Crook To Cook. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram-аккаунте.

В сборник вошли рецепты любимых блюд репера. Снуп Догг расскажет, как готовить макароны с сыром, вафли, коктейли и соки.

Книга поступит в продажу в октябре 2018 года. В настоящее время нет информации о переводе издания на русский язык.

С 2016 года артист участвует в программе «Званый ужин Марты и Снупа». Он ведет ее вместе с Мартой Стюарт, писательницей и телеведущей, прославившейся советами по домоводству.

Фото: Instagram / @snoopdogg