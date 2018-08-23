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Рэпер Снуп Догг выпустит книгу с рецептами макарон с сыром и других блюд

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© Фото: Instagram / @snoopdogg

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Артист уже два года ведет кулинарное шоу на телевидении, поэтому имеет опыт работы на кухне.

Культовый рэпер из США Снуп Догг анонсировал выход своей кулинарной книги From Crook To Cook. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram-аккаунте.

В сборник вошли рецепты любимых блюд репера. Снуп Догг расскажет, как готовить макароны с сыром, вафли, коктейли и соки.

Книга поступит в продажу в октябре 2018 года. В настоящее время нет информации о переводе издания на русский язык.

С 2016 года артист участвует в программе «Званый ужин Марты и Снупа». Он ведет ее вместе с Мартой Стюарт, писательницей и телеведущей, прославившейся советами по домоводству.

Фото: Instagram / @snoopdogg

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